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遭小38歲舊愛索賠504萬人民幣 劉曉慶嗆一毛不給

娛樂新聞組／綜合報導
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75歲資深影后劉曉慶的感情世界一向受到關注。(取材自微博)
75歲資深影后劉曉慶的感情世界一向受到關注。(取材自微博)

大陸75歲資深影后劉曉慶情感話題不斷，近期又捲入高額金錢風波。曾任其專職攝影助理、小她38歲的古柯，向北京朝陽法院提告索賠504萬(人民幣，下同，約75萬美元)。男方指稱雙方自2015年合作後擦出愛火，隔年便搬進女方豪宅展開長達6年的同居生活，期間女方還曾甜喊他「寶貝」。

古柯主張，同居期間他一人分飾多角，除了本業攝影，還同時包辦司機、管家與社群營運等多項工作，屬於「兼具戀人與事業夥伴」的雙重關係。他強調自己並非被包養，僅領取每月1萬元的薪資並不合理，因此憤而要求補足勞務差額、加班費及利息。

兩人關係在2021年急轉直下，當時男方欲借款創業遭拒，隨即遭到封鎖並被要求搬離別墅，最終演變成法律糾紛。

面對昔日夥伴兼舊愛的龐大求償，劉曉慶展現出一貫的霸氣立場。她全盤否認戀情與同居說法，嚴正表明雙方僅為純粹的僱傭關係，且相關薪酬早已結清，絕無拖欠。

對於男方動作，她痛批對方毫無證據就獅子大開口，態度極為強硬，表明絕不會向輿論低頭，更冷酷開嗆「一分錢都不給」。

目前該案已進入法院調解階段，究竟是勞務糾紛還是情變撕破臉，仍有待司法機關進一步調查釐清。

精華 FAQ

  • 古柯主張自己在同居期間除攝影外，還兼做司機、管家與社群營運等工作，認為每月1萬元薪資不合理，因而要求補足勞務差額、加班費及利息。

  • 古柯稱雙方自2015年合作後發展成戀人，隔年搬入女方豪宅同居6年，劉曉慶還曾稱他「寶貝」；但劉曉慶否認戀情與同居，稱僅是僱傭關係。

  • 劉曉慶態度十分強硬，否認有欠薪或情感關係，強調相關薪酬已結清，並批評對方沒有證據就獅子大開口，直接表態「一分錢都不給」。

劉曉慶

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