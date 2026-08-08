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虞書欣、侯明昊不和撕破臉？「念相思」爆停拍換男主

娛樂新聞組／綜合報導
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「念相思」才開拍一個多月，近日突傳出男女主團隊不和，侯明昊將被撤換。(取材自微博...
「念相思」才開拍一個多月，近日突傳出男女主團隊不和，侯明昊將被撤換。(取材自微博)

大陸古裝劇「念相思」開拍才一個多月，近日突傳「男女主角團隊不和、劇組準備停拍換男主」消息，震驚全網。不過，有知情人士出面澄清，強調「停拍是假消息」，劇組目前仍正常拍攝，暫時為這場換角風波踩下煞車。然而，虞書欣與侯明昊從番位安排、進組時間到雙方粉絲屢次交鋒，摩擦不斷，也讓這次停拍傳聞格外受到關注。

據悉，「念相思」原本就是大女主題材，採「定女選男」模式，虞書欣確定擔任一番女主，侯明昊則位列二番。這樣的番位安排一度引發粉絲不滿，認為侯明昊的戲分與角色定位受到壓縮，雙方粉絲也因此多次隔空交鋒，為劇集籌備期埋下爭議伏筆。

其實，早在劇組選角階段，就傳出虞書欣早已進入準備階段，侯明昊則因參加綜藝「歌手」延後進組，甚至出現虞書欣先行定妝、進行拍攝準備情況。後續又傳出侯明昊因演唱會、商務宣傳請假，讓外界猜測雙方團隊因此產生摩擦。不過，相關說法目前均未獲雙方證實。

兩人6月30日的「分家式開機」，也成為外界揣測雙方關係的另一個理由。當天虞書欣與侯明昊均未現身劇組官方開機儀式，反而分別在各自粉絲應援區活動，全程沒有同框，立即引發網友討論，甚至有人猜測兩人私下關係冷淡。

近期雙方粉絲之間的衝突更進一步浮上檯面。侯明昊日前因乘車時探出車窗遭約談，虞書欣方面則被網友質疑座車占用消防通道等問題，雙方粉絲隨後互相翻舊帳、舉報，讓原本的粉絲摩擦持續升溫。

如今再傳「念相思」因男女主角團隊不和而停拍換角，更讓過去累積的番位與粉絲矛盾重新被翻出。不過，從製作成本來看，該劇已拍攝一個多月，此時若真的撤換男主，不僅既有戲分可能需要重拍，也將增加大量時間與製作費用，因此外界普遍認為，換角可能性並不高。

「念相思」傳採「定女選男」模式，虞書欣是一番女主角。(取材自微博)
「念相思」傳採「定女選男」模式，虞書欣是一番女主角。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 目前並沒有停拍或換男主的確切消息，知情人士已出面澄清是假傳聞。劇組仍在正常拍攝，只是外界因相關爭議與粉絲衝突，才讓此事被放大討論。

  • 主要爭議來自番位安排、進組時間與宣傳行程等因素。虞書欣被定為一番女主，侯明昊為二番，加上雙方粉絲多次交鋒，讓外界猜測兩人團隊關係緊張。

  • 因為《念相思》已拍攝1個多月，若此時撤換男主，不只已拍戲分可能要重拍，還會大幅增加製作時間與成本，因此多數人認為實際換角機率不大。

虞書欣

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