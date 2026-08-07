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胡彥斌「歌手」封王…孫燕姿、吳青峰「人沒到卻霸榜」 網喊太偉大

娛樂新聞組／即時報導
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胡彥斌成功摘下年度「歌王」桂冠。(取材自微博)
胡彥斌成功摘下年度「歌王」桂冠。(取材自微博)

「歌手2026」決賽7日晚間落幕，胡彥斌最終憑藉整季穩定表現與總決賽的出色發揮，成功摘下年度「歌王」桂冠，齊豫、萬妮達則分獲亞軍、季軍。除了冠軍結果受到關注，總決賽另一個意外話題也迅速登上熱搜，孫燕姿、吳青峰雖然沒有現身舞台，卻因經典作品被選為幫唱曲目，讓「歌手總決賽孫燕姿吳青峰太偉大了」衝上榜單，兩人意外成為當晚的「隱形主角」。

本屆總決賽採幫唱、獨唱兩輪競演，並加入整季月度加權積分。胡彥斌在首輪邀請韓磊合唱「走四方」，拿下第一名；齊豫與毛阿敏演唱「相思」排名第二，萬妮達搭檔吳碧霞演繹「花田錯」則位列第三。進入獨唱賽後，7位歌手各自拿出代表作應戰，齊豫演唱「外婆的澎湖灣＋光陰的故事」，萬妮達帶來「再見」，胡彥斌則重新演繹「生死未定」，最終靠著總決賽的穩定發揮，加上本季兩次月冠所累積的20%加權優勢，成功登頂。

相較於緊張的歌王爭奪，孫燕姿與吳青峰的作品則在總決賽掀起另一波討論。尤長靖與龔琳娜合作時，選唱孫燕姿的「平日快樂」，並融入馬來西亞民謠「Rasa Sayang」，透過重新編曲與嗩吶元素，呈現出熱鬧鮮明的舞台效果；張遠與韋禮安則挑戰吳青峰作品「巴別塔慶典」，以戲劇化、帶有奇幻色彩的方式重新演繹，同樣引發觀眾關注。

兩首經典作品經過重新詮釋後，不僅讓原唱的音樂特色再次受到討論，也勾起不少觀眾對孫燕姿、吳青峰作品的回憶。「歌手總決賽孫燕姿吳青峰太偉大了」登上熱搜後，網友紛紛留言，「經典真的經得起重新演繹」、「孫燕姿的歌一響就有回憶」、「吳青峰的作品辨識度太高」，也有人笑稱兩人「人沒到，歌卻刷足存在感」。

精華 FAQ

  • 胡彥斌在總決賽中以幫唱與獨唱兩輪的穩定表現脫穎而出，並結合整季月度積分加權優勢，最終成功拿下年度歌王，成為本屆最大贏家。

  • 本屆「歌手2026」總決賽的亞軍是齊豫，季軍則是萬妮達。兩人都在決賽中拿出具代表性的演出，與胡彥斌一起構成最後的前三名排名。

  • 因為雖然兩人沒有親自登台，但他們的經典作品分別被尤長靖、龔琳娜，以及張遠、韋禮安選唱並重新編曲，讓網友直呼兩人「人沒到卻霸榜」。

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