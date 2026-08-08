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戚薇授權AI短劇… 片中驚見「裙下視角」運鏡 挨轟擦邊色情

娛樂新聞組／即時報導
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戚薇近日正式推出個人AI數字分身「韓清夏」。(取材自微博)
戚薇近日正式推出個人AI數字分身「韓清夏」。(取材自微博)

大陸女星戚薇跨足AI領域，近日正式推出個人AI數字分身「韓清夏」，並以此試水AI漫劇，原本被視為娛樂圈擁抱人工智慧的一次新嘗試，沒想到先導宣傳片曝光後，卻因一個低角度鏡頭引發爭議，相關話題迅速衝上熱搜。網友質疑畫面刻意營造窺視感，甚至批評「大女主」人設被不當鏡頭帶偏，讓這場原本備受期待的AI創新嘗試意外陷入輿論風波。

據揚子晚報報導，戚薇此次推出的AI分身「韓清夏」，將主演末世題材AI漫劇「末日盛夏」。劇中，韓清夏被設定為一名硬核女戰士，憑藉重生記憶與超級領主系統，在喪屍危機中一路逆襲。按照設定，角色應該呈現強悍、果敢且具有掌控力的「大女主」形象，沒想到宣傳片開頭卻因低角度仰拍的「雷霆視角」成為焦點。

從曝光畫面來看，鏡頭由低處向上拍攝角色，且在裙襬位置刻意停頓，因而被網友認為窺視感過重，質疑畫面存在「男性凝視」甚至「擦邊色情」之嫌。

事件很快在微博引發熱議。不少網友認為，劇情設定在末世生存環境，角色卻搭配短裙、高露膚度造型，再加上特殊的低角度運鏡，與人物所處的生存情境顯得格格不入，有人吐槽，「都末日了，還穿這樣給觀眾看這個？」也有人直言畫面違和，甚至懷疑製作團隊「拿錯劇本」。

不過，也有戚薇粉絲替偶像發聲，認為她願意主動進入AI領域，並開放個人形象進行規範化授權，本身就是一次具有前瞻性的嘗試。至於宣傳片中的鏡頭爭議，應該由製作團隊的分鏡設計與審美把關負責，不宜將問題全部歸咎於藝人。

面對外界討論，戚薇也在微博強調，「韓清夏」是自己親手簽下的規範授權。這也意味著她不只是以藝人身分參與AI作品，而是進一步嘗試將自身形象轉化為可被規範使用的數字分身。

短劇中一段低角度仰拍的「雷霆視角」鏡頭，引發爭議。(取材自微博)
短劇中一段低角度仰拍的「雷霆視角」鏡頭，引發爭議。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她推出個人AI數字分身「韓清夏」，參與末世題材AI漫劇《末日盛夏》。角色設定為重生後的硬核女戰士，原本強調果敢、掌控力與大女主形象。

  • 爭議主要來自一段低角度仰拍鏡頭，畫面在裙襬位置刻意停頓，讓網友覺得有窺視感，甚至聯想到男性凝視與擦邊色情，因此迅速登上熱搜。

  • 戚薇強調「韓清夏」是她親手簽下的規範授權分身；粉絲則認為她進入AI領域是前瞻嘗試，鏡頭審美與分鏡問題應由製作團隊負責。

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