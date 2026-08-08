觀眾難忘「天價耳環」？黃楊鈿甜「人魚」開播遇冷 熱度竟跌破2萬

黃楊鈿甜主演的「人魚」開播遇冷，收視和熱度不如預期。(取材自微博)

由新生代女演員黃楊鈿甜主演的懸疑劇「人魚」近日上線，但開播後的市場反應不如預期，不但在主流影音平台上的熱度指標未能突破2萬大關，首日正片有效播放量市占率亦不足2%，在同時段熱播劇集中表現相對沉寂。有網友質疑，「人魚」遇冷應該與黃楊鈿甜先前爆出的「天價耳環」風波有關。

「人魚」講述一段背景設定於1990年代小鎮的成長與求生故事。劇中，黃楊鈿甜飾演的女主角「蘇琳」身處重男輕女的家庭環境，承受著生活重壓與校園霸凌，並在一次暴雨之夜遭遇意外後，展開地面調查與地下求生的雙線劇情。儘管題材具備懸疑與社會寫實元素，但觀眾對於整體選角與表演評價分歧。

部分影評人與觀眾指出，黃楊鈿甜的氣質與劇中生活困頓、情感複雜的底層少女形象存在落差，難以完全傳達角色的滄桑與內心撕裂感；此外，也有聲音質疑演技層次稍顯單一，面對強烈情緒轉折時的處理方式略顯生硬。

除了劇集本身的口碑挑戰外，黃楊鈿甜先前爆出的「天價耳環」風波，無疑成為該劇難以擺脫的輿論陰霾。

2025年5月，她因上傳成年禮自拍照，被網友指認耳環為知名品牌珠寶，價值高達230萬人民幣，引發社會對其家庭背景與公務員父親的質疑。儘管調查結果澄清耳環僅為玻璃仿製品，但查出其父在職期間有違規合夥經商獲利及隱瞞超生問題，最終以行政違紀結案。

該事件一度鬧得沸沸揚揚，因此不少網友在「人魚」開播後紛紛留言質疑，「看到她就容易聯想到當初的爭議，實在很難入戲」、「劇組當時怎麼沒考慮換人」。

另一方面，劇方在宣發策略上極為低調，採取定檔後迅速上線的「低調開播」模式，相關宣傳物料中亦刻意減少對主演個人的行銷話題。加上首日招商掛零，顯示品牌方在面對藝人爭議時的審慎避險態度。「人魚」後續能否憑藉劇情發展翻轉評價，仍有待觀察。