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新角色「比魏瓔珞更狠」… 吳謹言「御廷謠」嗆皇帝：若負我便廢了你

娛樂新聞組／即時報導
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吳謹言在「御廷謠」中飾演掌管察聞院的「孟廷輝」，被觀眾形容「比魏瓔珞更狠」。(取...
吳謹言在「御廷謠」中飾演掌管察聞院的「孟廷輝」，被觀眾形容「比魏瓔珞更狠」。(取材自微博)

繼熱播劇「延禧攻略」魏瓔珞之後，吳謹言又有新代表角色。她產後復出的首部古裝劇「御廷謠」日前在幾乎零宣傳的情況下突然開播，隔天收視與網路討論度便快速攀升。劇中，她飾演掌管察聞院的「孟廷輝」，被觀眾形容「比魏瓔珞更狠」，還有不少人認為她成功擺脫過去的宮鬥形象，再次迎來事業高峰。

香港01報導，「御廷謠」一改傳統古裝偶像劇的愛情主軸，將故事重心放在朝堂權謀、肅貪反腐與官場鬥爭，因此被不少觀眾封為「古代版反黑風暴」。劇中，孟廷輝從罪臣孤女一路苦讀，逆襲成為女狀元，最終執掌察聞院，調查科舉舞弊、漕運貪腐及官商勾結等重大案件。

最受熱議的莫過於吳謹言塑造的「狠角色」。有網友整理她近年代表作，認為「延禧攻略」的魏瓔珞，是在深宮中以機智反擊敵人；「墨雨雲間」的薛芳菲，狠在絕境重生後的復仇執念；而「御廷謠」的孟廷輝，則是手握監察大權的政治人物，做事冷酷果決，甚至被朝臣冠上「奸佞」之名，狠勁升級到權力鬥爭層面。

「御廷謠」中，孟廷輝不依附任何權貴，也不靠感情線推動劇情，而是以朝廷重臣的身分，直接與陳哲遠飾演的少年皇帝展開正面交鋒。其中一句「你若負我，我便廢了你這個皇帝」，更成為全劇最具話題性的台詞之一，被不少網友形容霸氣程度遠勝魏瓔珞。

據分析指出，「御廷謠」開播前三天突然由「江山為聘」更名，也被外界視為成功的市場策略，將作品重新定位為朝堂權謀劇，而非一般甜寵古偶，更符合當前觀眾對懸疑查案與政治博弈題材的喜好。雖然部分原著粉絲認為感情戲遭到刪減，也有人覺得部分案件處理過於理想化，但整體口碑仍持續升溫，劇集收視更登上省級衛視同時段冠軍。

精華 FAQ

  • 她飾演掌管察聞院的孟廷輝，從罪臣孤女逆襲成女狀元，手握監察大權直接參與朝堂博弈。角色冷酷果決、敢與皇帝正面交鋒，因此被認為比魏瓔珞更狠。

  • 這部劇不以愛情為主，而是聚焦朝堂權謀、肅貪反腐與官場鬥爭，主線包含科舉舞弊、漕運貪腐和官商勾結等案件，因此被形容為古代版反黑風暴。

  • 劇集幾乎零宣傳突然開播，卻因更名、題材重定位與話題台詞帶動聲量，再加上觀眾偏好查案與政治博弈內容，使口碑持續升溫，收視也拿下省級衛視同時段冠軍。

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