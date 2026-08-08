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張藝興「二月紅」換人…徐正溪接棒「九門」 網喊：少了熟悉味道

娛樂新聞組／即時報導
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「九門」中，「二月紅」一角改由徐正溪擔綱。(取材自微博)
「九門」中，「二月紅」一角改由徐正溪擔綱。(取材自微博)

2016年爆紅的民國懸疑探險劇「老九門」相隔10年推出續作「九門」，近日在優酷正式上線，迅速掀起話題。除了劇情與製作升級，最受觀眾關注的莫過於演員陣容大洗牌，其中張藝興當年飾演的經典角色「二月紅」確定換角，更讓不少老劇迷感嘆「少了張藝興，就少了一味」。

香港01報導，張藝興當年在「老九門」中飾演「二月紅」，憑藉細膩演技與古典氣質受到觀眾肯定，其中「雨中求藥」一幕更成為全劇經典場面。從戲台上的名伶到為愛奔走的痴情男子，張藝興將角色的溫柔、深情與無奈詮釋得淋漓盡致，也讓「二月紅」成為他早期演藝生涯的重要代表角色之一。

然而，相隔10年推出續作後，張藝興並未回歸「九門」。據報導，近年張藝興的事業重心逐漸轉向電影與音樂領域，工作安排與個人規劃也與10年前有所不同，因此最終無緣再次演出「二月紅」。角色由徐正溪接棒後，自然成為新劇開播前後最大的討論焦點之一。

對於徐正溪版本的「二月紅」，觀眾評價明顯兩極。有觀眾認為，徐正溪本身具備出眾的古裝氣質，演技也相對成熟，能為角色增添不同於前作的沉穩韻味；但也有不少老劇迷難以跳脫張藝興留下的經典印象，認為兩人的外型、氣質與角色詮釋方式差異明顯，因此需要時間重新適應。

事實上，張藝興的缺席也讓「二月紅」成為「九門」開播後最容易被拿來比較的角色。對不少觀眾而言，10年前的「老九門」不只是劇情記憶，更與當時演員的表演緊密相連。如今續作重新啟動，經典角色換人演繹，難免引發「經典能否被超越」的討論。

張藝興當年飾演的經典角色「二月紅」，讓不少老劇迷十分懷念。(取材自微博)
張藝興當年飾演的經典角色「二月紅」，讓不少老劇迷十分懷念。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 最受關注的是演員陣容大洗牌，尤其是張藝興曾飾演的經典角色二月紅換人，由徐正溪接棒演出，讓新劇一開播就成為熱議焦點，也引發觀眾對前後版本的比較。

  • 他在《老九門》中以細膩演技和古典氣質詮釋二月紅，特別是雨中求藥一幕深入人心，成功呈現角色的深情、溫柔與無奈，因此成為其早期演藝生涯的重要代表作。

  • 部分觀眾認為徐正溪具備古裝氣質，演技成熟，能帶來更沉穩的新詮釋；但也有老劇迷覺得張藝興的經典印象難以取代，兩人外型與氣質不同，需要時間重新適應。

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