丁禹兮片場聞到二手菸…下一秒表情藏不住 網友笑翻：太真實
大陸男星丁禹兮拍攝新劇「花開錦繡」時，一段片場路透意外引發熱議。他疑似聞到二手菸後，立刻皺起眉頭、縮起身體，臉上露出掩飾不住的不適神情，真實反應被網友瘋傳，相關話題「我對二手菸就丁禹兮這個態度」也迅速登上熱搜，不少非吸菸族紛紛留言表示「太有共鳴」。
從流出的畫面可見，丁禹兮當下明顯露出不適神情，似乎想避開菸味卻又礙於拍攝無法離開。許多網友留言表示，「完全就是聞到二手菸時的我」、「隔著螢幕都感受到他的痛苦」、「這反應太真實了」，也有不少人藉機呼籲公共場所應加強禁菸管理，減少二手菸對他人的影響。
隨著話題持續延燒，粉絲也翻出丁禹兮過往受訪內容，指出他平時沒有吸菸習慣，且酒精過敏，因此對菸味相當敏感。許多網友認為，正因如此，影片中的反應才顯得格外自然，並非刻意營造效果，反而讓他真性情的一面獲得更多好感。
另一方面，丁禹兮在「花開錦繡」中飾演性格剛毅的草莽英雄「趙凌」，劇中形象與戲外聞到二手菸時瞬間「縮成一團」的模樣形成鮮明對比，也讓不少粉絲笑稱反差感十足，還有人幽默留言，「戲外怕二手菸，戲裡專門收拾壞人」。
他在拍攝新劇路透中疑似聞到二手菸後，立刻皺眉、縮起身體，臉上露出很明顯的不適神情，真實反應被大量轉傳，引起網友熱議。 不少非吸菸者都表示，自己遇到二手菸時也會有相同反應，因此看到丁禹兮的表情覺得非常真實，甚至有人直呼像是把自己的感受拍了出來。 除了丁禹兮的反差感與真性情受討論外，事件也讓不少人再次呼籲公共場所應加強禁菸管理，減少二手菸對他人造成的不適與影響。
精華 FAQ
他在拍攝新劇路透中疑似聞到二手菸後，立刻皺眉、縮起身體，臉上露出很明顯的不適神情，真實反應被大量轉傳，引起網友熱議。
不少非吸菸者都表示，自己遇到二手菸時也會有相同反應，因此看到丁禹兮的表情覺得非常真實，甚至有人直呼像是把自己的感受拍了出來。
除了丁禹兮的反差感與真性情受討論外，事件也讓不少人再次呼籲公共場所應加強禁菸管理，減少二手菸對他人造成的不適與影響。
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