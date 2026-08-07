我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

張凌赫嘟嘴親王楚然 「這一秒過火」人夫魅力爆發

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫（左）與王楚然（右）親親照十分甜蜜。（圖：愛奇藝國際版提供）
張凌赫（左）與王楚然（右）親親照十分甜蜜。（圖：愛奇藝國際版提供）

中國演員張凌赫、王楚然主演的「這一秒過火」迎來大結局，官方搶先釋出婚禮照及嘟嘴親親照，兩人終於苦盡甘來，讓一路追劇的粉絲直呼「等這一刻等太久了」。劇中張凌赫飾演的慕容清嶧不僅深情守護愛人，更化身暖爸、暖夫，成功以「人夫系男神」形象再圈一波粉。

劇中慕容清嶧自幼身世坎坷，愛上王楚然飾演的任素素後，卻因誤會與命運捉弄多次分離。最新劇情中，兩人分開7年後重逢，張凌赫才驚覺自己早已成為父親，對缺席兒子成長深感愧疚，最後在眾人見證下宣布迎娶任素素，一家三口終於拍下幸福全家福，為虐心愛情畫下圓滿句點。

成為父親後，慕容清嶧一改過去冷峻、毒舌形象，不僅親自下廚照顧家人，也陪伴孩子成長，溫柔反差萌讓網友紛紛留言：「不是戀愛系，是直接可以結婚的類型」、「會做菜又會帶孩子，人夫賽道太適合他了。」

戲外張凌赫與飾演兒子的小童星倪悅宸互動同樣療癒。他笑說孩子非常可愛、愛撒嬌，經常抱著大人的腰、牽手、抱腿，還會主動幫忙捶背；幕後花絮中，他更讓孩子坐在肩膀上玩騎大馬、飛高高，父子倆笑容滿面，暖心畫面融化大批粉絲。

談到角色一路從迷惘少年蛻變成肩負責任的男人，張凌赫坦言，最喜歡慕容清嶧擔任航校校長的階段，因為終於放下愛恨，努力完成哥哥未竟的理想。至於現實生活面對壓力的方法，他則笑稱自己的解藥就是「睡覺」，直言：「睡覺通常能解決99%的問題，有些事情睡一覺就過去了。」

張凌赫（左）飾演慕容清嶧。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
張凌赫（左）飾演慕容清嶧。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（左）與王楚然坦承相愛。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
張凌赫（左）與王楚然坦承相愛。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（左）與王楚然拍戲幕後。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
張凌赫（左）與王楚然拍戲幕後。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫坦言在多重身份中，自己最喜歡航校校長的階段。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
張凌赫坦言在多重身份中，自己最喜歡航校校長的階段。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

王楚然美到讓人屏息。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
王楚然美到讓人屏息。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

王楚然飾演任素素。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
王楚然飾演任素素。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（右）與王楚然（左）、小童星倪悅宸拍攝全家福。圖／iQIYI愛奇藝國際版提...
張凌赫（右）與王楚然（左）、小童星倪悅宸拍攝全家福。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（右）與王楚然共患難。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
張凌赫（右）與王楚然共患難。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（右）和王楚然甜虐交織。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
張凌赫（右）和王楚然甜虐交織。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫飾演慕容清嶧。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
張凌赫飾演慕容清嶧。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

精華 FAQ

  • 官方搶先公開婚禮照與嘟嘴親親照，讓張凌赫和王楚然飾演的角色終於苦盡甘來，也讓一路追劇的粉絲直呼等這一刻等太久了，圓滿收尾帶來強烈滿足感。

  • 他飾演的慕容清嶧在成為父親後，放下過去的冷峻與毒舌，開始親自下廚、照顧家人並陪伴孩子成長，溫柔反差讓網友認為他很有可結婚的魅力。

  • 他表示最喜歡角色擔任航校校長的階段，因為能放下愛恨、完成哥哥未竟理想；談到現實壓力時則笑稱睡覺是解藥，認為很多事情睡一覺就能過去。

張凌赫

上一則

翻臉不認帳？「蜘蛛人」導演改口：成家班沒參與動作指導

下一則

韓團BLACKPINK出道十周年 突襲活動限定40位粉絲 挨轟敷衍

延伸閱讀

張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱

張凌赫「這一秒過火」虐戀名場面 洗手台強吻、霸氣護愛掀追劇熱
張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生

張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生
王楚然愛得太「過火」？ 吻破張凌赫唇 害羞不敢對看

王楚然愛得太「過火」？ 吻破張凌赫唇 害羞不敢對看

張凌赫新劇片頭AI生成沒誠意？ 劇方連夜用真人重拍

張凌赫新劇片頭AI生成沒誠意？ 劇方連夜用真人重拍

熱門新聞

周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
潘越雲正在規畫全創作專輯。記者林士傑／攝影

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

2026-08-02 09:48
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯