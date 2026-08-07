張凌赫嘟嘴親王楚然 「這一秒過火」人夫魅力爆發

張凌赫（左）與王楚然（右）親親照十分甜蜜。（圖：愛奇藝國際版提供）

中國演員張凌赫 、王楚然主演的「這一秒過火」迎來大結局，官方搶先釋出婚禮照及嘟嘴親親照，兩人終於苦盡甘來，讓一路追劇的粉絲直呼「等這一刻等太久了」。劇中張凌赫飾演的慕容清嶧不僅深情守護愛人，更化身暖爸、暖夫，成功以「人夫系男神」形象再圈一波粉。

劇中慕容清嶧自幼身世坎坷，愛上王楚然飾演的任素素後，卻因誤會與命運捉弄多次分離。最新劇情中，兩人分開7年後重逢，張凌赫才驚覺自己早已成為父親，對缺席兒子成長深感愧疚，最後在眾人見證下宣布迎娶任素素，一家三口終於拍下幸福全家福，為虐心愛情畫下圓滿句點。

成為父親後，慕容清嶧一改過去冷峻、毒舌形象，不僅親自下廚照顧家人，也陪伴孩子成長，溫柔反差萌讓網友紛紛留言：「不是戀愛系，是直接可以結婚的類型」、「會做菜又會帶孩子，人夫賽道太適合他了。」

戲外張凌赫與飾演兒子的小童星倪悅宸互動同樣療癒。他笑說孩子非常可愛、愛撒嬌，經常抱著大人的腰、牽手、抱腿，還會主動幫忙捶背；幕後花絮中，他更讓孩子坐在肩膀上玩騎大馬、飛高高，父子倆笑容滿面，暖心畫面融化大批粉絲。

談到角色一路從迷惘少年蛻變成肩負責任的男人，張凌赫坦言，最喜歡慕容清嶧擔任航校校長的階段，因為終於放下愛恨，努力完成哥哥未竟的理想。至於現實生活面對壓力的方法，他則笑稱自己的解藥就是「睡覺」，直言：「睡覺通常能解決99%的問題，有些事情睡一覺就過去了。」

張凌赫（左）飾演慕容清嶧。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（左）與王楚然坦承相愛。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（左）與王楚然拍戲幕後。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫坦言在多重身份中，自己最喜歡航校校長的階段。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

王楚然美到讓人屏息。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

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王楚然飾演任素素。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（右）與王楚然（左）、小童星倪悅宸拍攝全家福。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（右）與王楚然共患難。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫（右）和王楚然甜虐交織。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫飾演慕容清嶧。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供