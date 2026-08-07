有親密關係？38歲前助理提告索504萬報酬 75歲劉曉慶不甩

古柯曾是劉曉慶的貼身攝影助理。（取材自微信）

75歲資深影星劉曉慶 的前攝影助理古柯，因勞務補償爭議向劉曉慶提起訴訟，追討504萬元人民幣(約74.6萬美元)勞務報酬，該案於8月4日在北京朝陽區人民法院進行第一次庭前調解。古柯主張該金額是6年間超負荷工作應得報酬；劉曉慶方委任律師則否認雙方親密關係與補償合法性，明確拒絕和解，調解最終以失敗告終，法院預計於10月底公開開庭審理。

綜合媒體報導，現年38歲的古柯於2015年進入劉曉慶個人團隊，約定月薪1萬元人民幣。古柯表示，入職後除攝影外，還需處理接送、打理別墅及家務瑣事，隨後搬入劉曉慶別墅，兩人發展為親密關係。

2019年短影音興起，古柯負責自媒體運營，雙方口頭約定分紅與扶持創業。然而，2021年古柯提出創業時遭劉曉慶反對，雙方簽署終止協議約定補償卻未發放；2022年初團隊將古柯拉黑關聯，先前走勞動仲裁因缺乏正式合同與社保記錄未果，古柯遂於2024年12月委託律師提告。

調解當天，古柯專程從廣州趕赴北京，隨身帶有兩件換洗衣物與抗抑鬱藥物。

古柯透露，遭拉黑後自己患上重度抑鬱症且大把掉髮，兩年間多次聯繫無果。古柯表示已準備終止協議、聊天記錄及音訊等資料作為法庭證據。他日前更曝出，劉曉慶與84歲百億富豪丈夫王曉玉仍是合法夫妻，離婚淨身出戶從一開始就是謠言。

面對這場糾紛，劉曉慶至今未對外作出回應。她曾在一段2025年的訪談裡表明，「千山萬水找到我就黏上了，說欠他錢，但又沒有證據。我身上365塊骨頭，沒有一塊是軟的，一分都不給。」