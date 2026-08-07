50歲舒淇不愛運動 最想要「瘦而不柴」 止飢菜單網看傻

舒淇在綜藝節目「毛雪汪」大談身材管理方法。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舒淇主張40歲後別過度節食，否則容易顯得乾柴、臉部垮掉。

舒淇主張40歲後別過度節食，否則容易顯得乾柴、臉部垮掉。 重點二： 她認為理想身材是瘦而不柴，應保有線條與適度肉感。

她認為理想身材是瘦而不柴，應保有線條與適度肉感。 重點三：舒淇透露平時少運動，常在下午6點前吃完最後一餐，並以高蛋白飲食控制體態。

50歲金馬影后舒淇 近日受邀參加陸綜「毛雪汪」，除了提到和老公馮德倫的夫妻相處之道，也公開身材管理方法，她指出女人要分階段控制飲食和體重，過了「40歲以後不能不吃」。

舒淇拋出顛覆大眾認知的「分齡保養論」，她說，40歲之前可以適度控制食量、少吃油炸，打好體質基礎，但過了40歲以後反而不能不吃。「因為太瘦你會柴（指皮膚肌肉乾柴），會垮，過了35歲之後吧，你必須要有一點肉。」

她還表示，觀察到不少藝人瘋狂減重 後臉部垮掉，失去原本飽滿的美感。她認為理想的狀態是「瘦而不柴」，線條勻稱又保有適度肉感。

舒淇透露，自己的減肥方法並非「完全不吃」，熱中美食的她，會選在下午6點前結束她的最後一餐，飲食也盡量以高蛋白食物為主。舒淇自稱不愛運動，但她指出只要當天有運動，便會獎勵自己一些甜點。

過去她曾在社群分享一段影片，寫下「補妝一半，肚子餓怎麼辦」，分享出席公開活動前的止飢菜單；當時的她為了維持身材，僅能吃一小盤魚肉和青菜，讓網友們佩服她的毅力。

舒淇在節目中也大方分享她的人際關係觀與人生哲學，舒淇坦言，人的一生中，朋友圈其實會隨著時間推移而「大換血」，她更直言：「防人之心不可無」，提醒大家保護隱私的重要性。

舒淇指出，人生大約每十年就是一個階段，朋友圈也會隨之更迭。她分析道，雖然朋友之間可能在同一段時間內共同成長，但隨著每個人遇到的生活事件不同，思考邏輯和情感觀念也會產生分歧，「慢慢地，彼此的距離就會變遠了。」