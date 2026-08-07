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10歲女兒幫化妝 孫儷被誇「底子好」 稱每天妝容是盲盒

娛樂新聞組／綜合報導
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小花正在幫孫儷化妝。(取材自微博)
小花正在幫孫儷化妝。(取材自微博)

演員孫儷近期的出門妝容全由10歲的女兒小花親手打造，每天她都不知道自己會被女兒化成什麼樣子。她笑稱這種完全未知的體驗與驚喜感，跟「開盲盒」一樣。「粉底不像抽耳光、眼線也不會戳到眼睛」，孫儷大讚女兒技術每天都有進步，還因為被女兒誇「底子好」而開心不已。

孫儷近日在微博上寫道：「這幾天我每天出門的妝容都是盲盒，小花天天給我化妝，化成什麼，不知道，但是，肉眼可見小花的化妝技術在進步。」

孫儷將這場每日的化妝活動變成了一場親子互動，她每天會像客戶一樣向小花提出具體的妝容需求，而小花就會去搜尋相關視頻學習，「第二天真的就會有進步」。

孫儷笑說，「最起碼，打粉底不像是在抽耳光了，畫眼線也不會戳到我的眼睛了」。她還發出「笑到哭」的表情圖案說：「昨天朋友說我太好看了，因為她們很少看我這樣隆重的去見她們」。

對於「80後」帶著「10後」的妝容出門，孫儷得意的說，「小花誇她底子好，怎麼畫都不會錯」。這句高情商誇讚擊中了孫儷的心，讓她在網上連發了好多個哈字，「從昨天開心到現在」。

小花的化妝任務讓眾多網友樂開懷，紛紛大讚「花師傅」多才多藝。不少網友只看孫儷一張照片不過癮，還敲碗要求要發全妝照片，更加多角度欣賞「娘娘」的美。

精華 FAQ

  • 因為她近期每天出門的妝都是由10歲女兒小花親手化的，妝容長什麼樣她事先都不知道，充滿未知與驚喜，所以她用「開盲盒」來形容。

  • 孫儷表示，小花每天都會參考影片學習，技術肉眼可見地進步，像粉底不再像抽耳光，眼線也不會戳到眼睛，整體完成度越來越高。

  • 因為小花說她底子好、怎麼畫都不會錯，讓孫儷覺得被女兒高情商稱讚，心情非常好，還連發多個哈字，表示自己從昨天開心到現在。

親子 微博 孫儷

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