翻臉不認帳？「蜘蛛人」導演改口：成家班沒參與動作指導
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電影「蜘蛛俠：重生日」（Spider-Man: Brand New Day，又譯蜘蛛人）在北美上映僅六天，全球票房已達11.5億美元，成為2026年全球票房最高的電影。在過去一年的宣發中，「成家班擔任動作指導」一直是該片的重要賣點之一，不過該片導演德斯汀·克里頓（Destin Daniel Cretton）近日在接受媒體專訪時否認了此說，稱成家班並未參與該片動作設計。此言一出惹毛了大陸網民和媒體，質疑克里頓改口是翻臉不認帳。
據觀察者網報導，克里頓近日在接受好萊塢媒體「The Wrap」專訪時澄清說，成家班實際上並未參與該片的動作設計，但成龍本人的確曾專程飛往倫敦片場探班。
克里頓解釋說，影片的動作指導實際由張鵬擔任，外界誤解是因張鵬早年曾擔任成龍的替身，又師承已故武術指導、成家班第四代外籍成員布拉德利·詹姆斯·艾倫（Bradley James Allan）。而克里頓執導的另一部漫威電影「尚氣與十環幫傳奇」正是艾倫的遺作，張鵬也在該片擔任特技統籌。這層層淵源才讓外界誤以為成家班參與本片製作。
報導稱，該片以成家班這套「宣傳組合拳」打一年了，如今該片導演突然改口，不免讓一些大陸粉絲感到不滿：「是看票房成績很好，這就不認帳了？」也有網民認為，照克里頓的說法，應是成家班成員實際參與該片動作指導，但看來成龍本人和成家班並未正式掛名參與。
成龍本人在去年8月於澳門宣傳與梁家輝主演的「捕風追影」時也透露，自己赴瑞士出席盧卡諾電影節獲頒終身成就獎後順道去了倫敦探班，「我們成家班正在拍『蜘蛛俠』，他們是這部電影的動作指導。我去看他們彩排，那個導演見到我立刻緊張得手足無措。得讓他知道，成家班其實是我的人。」
報導認為，克里頓好像忽略了一件事——張鵬本就是成家班在冊簽約的第七代成員。此外，在影片中飾演反派首領的演員范小雙也在近日表示，她在兩年前加入了成家班，是張鵬團隊一員，為第十代成員。如何能說成家班未參與？
爭議焦點是片方過去一年強調「成家班擔任動作指導」，但導演克里頓近日受訪否認成家班正式參與，讓外界質疑先前宣傳是否誇大或說法不一致。 克里頓表示，該片動作設計實際由張鵬負責，成家班並未正式參與；外界之所以誤會，是因張鵬與成龍及艾倫有師承與合作淵源。 因為成龍曾親自赴倫敦片場探班，且張鵬、范小雙都被指是成家班成員，讓人認為相關團隊確實介入製作，只是未以成家班名義正式掛名。
精華 FAQ
爭議焦點是片方過去一年強調「成家班擔任動作指導」，但導演克里頓近日受訪否認成家班正式參與，讓外界質疑先前宣傳是否誇大或說法不一致。
克里頓表示，該片動作設計實際由張鵬負責，成家班並未正式參與；外界之所以誤會，是因張鵬與成龍及艾倫有師承與合作淵源。
因為成龍曾親自赴倫敦片場探班，且張鵬、范小雙都被指是成家班成員，讓人認為相關團隊確實介入製作，只是未以成家班名義正式掛名。
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