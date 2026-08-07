翻臉不認帳？「蜘蛛人」導演改口：成家班沒參與動作指導

張鵬是成家班成員。（取材自觀察者網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《蜘蛛俠：重生日》票房大賣，但宣傳焦點之一成家班動作指導引發爭議。

《蜘蛛俠：重生日》票房大賣，但宣傳焦點之一成家班動作指導引發爭議。 重點二： 導演克里頓受訪改口稱成家班未正式參與，實際動作設計由張鵬負責。

導演克里頓受訪改口稱成家班未正式參與，實際動作設計由張鵬負責。 重點三：成龍與部分成家班成員曾赴片場探班，卻未正式掛名，令外界質疑宣傳說法。

電影「蜘蛛俠：重生日」（Spider-Man: Brand New Day，又譯蜘蛛人 ）在北美上映僅六天，全球票房已達11.5億美元，成為2026年全球票房最高的電影。在過去一年的宣發中，「成家班擔任動作指導」一直是該片的重要賣點之一，不過該片導演德斯汀·克里頓（Destin Daniel Cretton）近日在接受媒體專訪時否認了此說，稱成家班並未參與該片動作設計。此言一出惹毛了大陸網民和媒體，質疑克里頓改口是翻臉不認帳。

據觀察者網報導，克里頓近日在接受好萊塢 媒體「The Wrap」專訪時澄清說，成家班實際上並未參與該片的動作設計，但成龍本人的確曾專程飛往倫敦片場探班。

克里頓解釋說，影片的動作指導實際由張鵬擔任，外界誤解是因張鵬早年曾擔任成龍的替身，又師承已故武術指導、成家班第四代外籍成員布拉德利·詹姆斯·艾倫（Bradley James Allan）。而克里頓執導的另一部漫威電影「尚氣與十環幫傳奇」正是艾倫的遺作，張鵬也在該片擔任特技統籌。這層層淵源才讓外界誤以為成家班參與本片製作。

報導稱，該片以成家班這套「宣傳組合拳」打一年了，如今該片導演突然改口，不免讓一些大陸粉絲感到不滿：「是看票房成績很好，這就不認帳了？」也有網民認為，照克里頓的說法，應是成家班成員實際參與該片動作指導，但看來成龍本人和成家班並未正式掛名參與。

成龍本人在去年8月於澳門宣傳與梁家輝主演的「捕風追影」時也透露，自己赴瑞士出席盧卡諾電影節獲頒終身成就獎後順道去了倫敦探班，「我們成家班正在拍『蜘蛛俠』，他們是這部電影的動作指導。我去看他們彩排，那個導演見到我立刻緊張得手足無措。得讓他知道，成家班其實是我的人。」

報導認為，克里頓好像忽略了一件事——張鵬本就是成家班在冊簽約的第七代成員。此外，在影片中飾演反派首領的演員范小雙也在近日表示，她在兩年前加入了成家班，是張鵬團隊一員，為第十代成員。如何能說成家班未參與？

成龍接受央視採訪時談及成家班擔任「蜘蛛俠」動指。（取材自觀察者網）

導演德斯汀·克里頓。（取材自觀察者網）