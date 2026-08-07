侯明昊身體探出車外被警約談 疑女星粉絲報復性舉報

侯明昊。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 侯明昊探身車窗向粉絲打招呼，遭舉報疑違反交通法規。

侯明昊探身車窗向粉絲打招呼，遭舉報疑違反交通法規。 重點二： 永康警方已約談侯明昊與駕駛，並完成交通安全教育。

永康警方已約談侯明昊與駕駛，並完成交通安全教育。 重點三：事件引爆侯明昊與虞書欣粉絲互撕，疑涉報復性檢舉。

男星侯明昊近日在浙江永康拍攝結束乘車離開時，將身體探出車窗與現場聚集的熱情粉絲打招呼，被網民舉報涉嫌違反道路交通安全法規。當地警方證實，已約談侯明昊及涉事駕駛，侯明昊表示此後會遵守交通法規。消息傳出後引發侯明昊粉絲不滿，質疑是女星虞書欣 粉絲因此前「雷射筆」事件的報復性檢舉，引來侯明昊粉絲反擊，雙方粉絲隨後全面開戰。

據觀察者網報導，8月6日，「侯明昊違反交規被約談」登上微博 熱搜，這源於網傳一張「永康市公安局回應截圖」顯示，有網民向當地警方反映稱：「2026年8月2日凌晨，藝人侯明昊在乘車期間將身體探出車輛，涉嫌違反道路交通安全法規，駕駛員也沒有盡到勸阻義務，希望處理。」

截圖內容顯示，永康市公安局回覆稱，永康市公安局交管大隊龍山中隊民警通知藝人及涉事車輛駕駛員到單位接受約談，並對兩人開展交通安全法規宣傳教育，且兩人簽署了安全文明出行承諾書。8月6日下午，當地交警表示，此事屬實，但未透露具體細節。

這原本是侯明昊因將身體探出車窗「飯撒」（源自英文「Fan service（粉絲服務）」，指藝人對粉絲的寵粉行為）而被警方約談的單一事件，但瞬間讓侯明昊和虞書欣的粉絲們炸鍋。大量微博用戶隨後翻出侯明昊正與其在「念相思」裡合作的虞書欣過往的交通與消防安全爭議，如高速倒車、粉絲占用消防通道等，質疑侯明昊近期頻頻登上負面熱搜，是遭虞書欣粉絲惡意舉報。也有聲音指出，侯明昊將身體伸出車窗本身確為違規，不應甩鍋他人。

兩人的粉絲近日就因「雷射筆照射」事件爆發大規模衝突。8月3日凌晨，虞書欣在橫店下班途中被拍到面部出現綠色光點，部分粉絲指控是侯明昊粉絲使用雷射筆惡意照射其眼睛；侯明昊粉絲則反指對方在侯明昊生日當天「自導自演」策畫網暴。侯明昊工作室隨後表示已蒐證並保留相關法律權利。而此次雙方粉絲大戰全面升級，也讓侯明昊和虞書欣主演的仙俠劇「念相思」、「還能不能好好播」也跟著上了熱搜。

侯明昊。（取材自微博）

侯明昊將身體探出車輛與粉絲打招呼。（取材自觀察者網）