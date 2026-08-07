戀27歲男模傳聞延燒3個月 63歲關之琳否認「嬤孫戀」

關之琳否認戀情。（取材自微博）

63歲香港女星關之琳 有著亮麗外型，被稱作「香江第一美女」，她近日捲入與27歲男模Johan的戀情傳聞，消息延燒近三個月後，她親自發文回應，她否認網傳戀情，直接破除謠言。

關之琳6日透過本人微博 發文表示：「多謝各位掛念我的近況。網傳的戀情消息並不屬實，多謝大家關心。」全文僅兩句，沒有多做解釋，直接表明相關戀情消息並非事實。

這段傳聞最早於今年5月間傳出，當時外界盛傳關之琳與一名27歲職業男模Johan交往，兩人年齡相差36歲，因此被網友形容是「嬤孫戀」，微博上更瘋傳男方經紀人已證實戀情，話題引起熱議。據當時網路流傳的說法，兩人疑似在廣州一場面料展覽活動中認識，因聊到面料而熟識，甚至傳出認識不久便發展成戀人關係。

當時男方經紀人曾對外公開兩人戀情，使相關消息迅速引發討論，不過關之琳本人一直沒有正面回應，讓外界持續猜測兩人關係。如今事隔近三個月，關之琳首度親自發聲，直接否認戀情傳聞，也讓外界終於等到當事人的明確答案。

事實上，關之琳過去與台灣企業國巨董事長陳泰銘的感情糾葛最廣為人知，兩人多次被拍到同遊，不過這段戀情最後畫下句點。之後，關之琳在記者會上突然自爆：「我們不是分手，我們是離婚！」外界才得知兩人過去曾舉行婚禮，而陳泰銘則表示雙方並未正式完成登記，只是曾有婚禮儀式。

關之琳（右）被爆戀上男模。（取材自微博）