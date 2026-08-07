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舒淇眼中最帥的男神是這3位 老公馮德倫被判出局

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舒淇在綜藝「毛雪汪」中坦承，與自己合作過的男演員顏值排名中，老公馮德倫排不上前三...
舒淇在綜藝「毛雪汪」中坦承，與自己合作過的男演員顏值排名中，老公馮德倫排不上前三名。（視頻截圖）

舒淇近日在綜藝節目中接受訪談，被問及與其合作過的男神顏值排行時，她坦白地的給出了自己的榜單：她心中的顏值前三名，是張國榮劉德華與金城武。至於丈夫馮德倫，舒淇笑言：「在那個年代，我老公不是最帥的，連頭三都排不上。」讓不少網友直呼，在娛樂圈敢把自家老公的顏值「公開處刑」的，大概只有舒淇了。

據網易報導，舒淇在綜藝「毛雪汪」中的一段「坦白局」近日被網友翻出，瞬間登上熱搜。面對毛不易、李雪琴提問合作過的最帥男演員時，舒淇毫不猶豫給出了名單。

第一名是張國榮，舒淇早年與張國榮有過舞台合作，她直言哥哥待人溫柔體貼，整體風度和舉手投足的魅力深深打動她，是她心中無可替代的第一名。第二名是劉德華，兩人合拍過「游龍戲鳳」「俠盜聯盟」，舒淇認為華仔的敬業氣質加上成熟穩重的長相，穩穩拿下第二。第三名是金城武，兩人合作電影「傷城」，金城武清冷憂鬱的長相，精準戳中了舒淇的審美，順利拿下第三名。

當被問到丈夫馮德倫能否進入前三名時，舒淇笑著擺手說「我老公絕對不是最帥的，連頭三前三都沒進去」，並直言在那個港圈帥哥雲集的年代，他確實算不上最出眾的。

而大眾公認的神顏代表吳彥祖也意外落榜。兩人合作過「美少年之戀」與「北京樂與路」，舒淇對吳彥祖的評價是「性格最好玩」的搭檔，甚至爆料拍吻戲時，擔心自己嘴唇太厚會「蓋住」對方。

舒淇的這份男神顏值排名頓時引發全網熱議，不少網友認為，舒淇入行30多年，合作過張國榮、劉德華、金城武、吳彥祖、黎明等無數港圈男神，是親身經歷過港圈黃金年代的「收割機」，與她搭戲的男神幾乎構成了一部華語影史的花美男圖鑑，自然分得清什麼是真正的頂級神顏。而且她的名單不摻私人情面、不偏袒老公、不討好大眾，完全基於親眼所見的真實顏值與氣質打分，被網友評為「最有含金量的帥哥榜單」。

精華 FAQ

  • 她給出的排名依序是張國榮、劉德華與金城武。舒淇認為三人各有不同魅力，包含氣質、敬業感與外型特色，因此成為她心中的前三名。

  • 舒淇笑說，在她所經歷的港圈黃金年代裡，馮德倫不是最帥的那一位，連前三名都排不上。她的說法帶點玩笑，但也顯示她評分時並未偏袒老公。

  • 因為舒淇合作過許多港圈男神，對張國榮、劉德華、金城武、吳彥祖等人的顏值與氣質都有親身感受，她又不避諱提到老公落榜，讓榜單顯得真實又有說服力。

舒淇 劉德華 張國榮

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