「等我好…」蕭敬騰曝留方大同最後留言 排練對方歌曲崩潰

歌手蕭敬騰首度公開談及摯友方大同離世後的心境，還稱今年才正視方大同的離開。（本報資料照片）

歌手蕭敬騰 在與主持人陳魯豫相隔七年再度合作的訪談節目「熱浪 之外2026」中，首度公開談及摯友方大同離世後的心境，還稱今年才正視方大同的離開。他坦言，至今仍保存兩人的對話紀錄，並透露方大同生前最後留言是：「等我好了，我們再聚。」談到排練對方歌曲時，更數度情緒潰堤。

據「熱浪之外2026」節目內容，陳魯豫相隔七年再次專訪蕭敬騰，走進他位於台北的住家，訪談內容涵蓋音樂創作、家庭生活、婚姻、面對網路謠言，以及首次公開談及已故好友方大同。

蕭敬騰表示，今年才鼓起勇氣正視方大同離開這件事。方大同過世後，他一直無法演唱對方的作品，每次排練都因情緒難以控制而必須中斷休息，之後便會翻看兩人的聊天紀錄。他透露，至今仍不時到方大同的帳號留言，也將所有對話截圖保存，擔心有一天這些珍貴回憶消失。

他也公開方大同前年年底留給自己的最後一句話：「等我好了，我們再聚。」蕭敬騰回憶，兩人早年同屬華納音樂，私下交情深厚，也曾多次合作演唱。直到巡迴演唱會時，他才首次鼓起勇氣演唱方大同為自己創作的「Say A Lil Something」。

訪談中，蕭敬騰也談到與妻子Summer的感情。他表示，決定結婚是不希望對方繼續等待，並替自己設定目標，希望在Summer滿50歲前，讓所有人知道「她不曾孤單過」。他坦言，即使對方沒有答應，他也會向所有人大聲表達自己的愛意。

陳魯豫回憶，多年前與蕭敬騰、Summer一同出國旅行時，Summer曾提到蕭敬騰每次都會先在浴室鋪好毛巾，避免她滑倒，讓她印象深刻。

此外，蕭敬騰也提到，過去曾因網路謠言受到困擾，甚至一度必須公開接受檢測自證清白。他表示，一路走來都有Summer陪伴與支持，也讓自己更有力量面對外界的質疑與挑戰。