孫儷出門妝容交給10歲女兒打理 「不怕眼線戳眼睛了」
演員孫儷近期的出門妝容全由10歲的女兒小花親手打造，每天她都不知道自己會被女兒化成什麼樣子。她笑稱這種完全未知的體驗與驚喜感，跟「開盲盒」一樣。「粉底不像抽耳光、眼線也不會戳到眼睛」，孫儷大讚女兒技術每天都有進步，還因為被女兒誇「底子好」而開心不已。
孫儷5日在微博上寫道：「這幾天我每天出門的妝容都是盲盒，小花天天給我化妝，化成什麼，不知道，但是，肉眼可見小花的化妝技術在進步。」
孫儷將這場每日的化妝活動變成了一場親子互動，她每天會像客戶一樣向小花提出具體的妝容需求，而小花就會去搜尋相關視頻學習，「第二天真的就會有進步」。
孫儷笑說，「最起碼，打粉底不像是在抽耳光了，畫眼線也不會戳到我的眼睛了」。她還發出「笑到哭」的表情圖案說：「昨天朋友說我太好看了，因為她們很少看我這樣隆重的去見她們」。
對於「80後」帶著「10後」的妝容出門，孫儷得意的說，「小花誇她底子好，怎麼畫都不會錯」。這句高情商誇讚擊中了孫儷的心，讓她在網上連發了好多個哈字，「從昨天開心到現在」。
小花的化妝任務讓眾多網友樂開懷，紛紛大讚「花師傅」多才多藝。不少網友只看孫儷一張照片不過癮，還敲碗要求要發全妝照片，更加多角度欣賞「娘娘」的美。
因為她每天出門的妝都由10歲女兒小花親手完成，事前不知道會被化成什麼樣子，結果每天都有不同驚喜與變化。 孫儷說，小花會先上網搜尋相關影片再實作，所以第二天就看得出進步，像是粉底更自然，眼線也不再容易戳到眼睛。 網友大多覺得很有趣，紛紛稱讚小花是多才多藝的「花師傅」，也有人要求孫儷多分享全妝照片，想更完整欣賞她的造型。
精華 FAQ
因為她每天出門的妝都由10歲女兒小花親手完成，事前不知道會被化成什麼樣子，結果每天都有不同驚喜與變化。
孫儷說，小花會先上網搜尋相關影片再實作，所以第二天就看得出進步，像是粉底更自然，眼線也不再容易戳到眼睛。
網友大多覺得很有趣，紛紛稱讚小花是多才多藝的「花師傅」，也有人要求孫儷多分享全妝照片，想更完整欣賞她的造型。
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