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大熱天穿黑皮衣 59歲王祖賢現身上海 福態遮不住

娛樂新聞組／即時報導
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59歲的王祖賢現身上海機場。(取材自微博)
59歲的王祖賢現身上海機場。(取材自微博)

息影逾20年、現年59歲的「永遠的小倩」王祖賢，5日被網友捕捉到現身上海機場的照片。當天上海盛夏氣溫高達攝氏34度(93.2 °F)，周遭行人皆身穿短袖短褲，王祖賢卻以一身黑色皮衣外套搭配過膝長裙的特殊穿搭亮相。息影多年的她身材與臉蛋明顯發福、略顯富態，雖然體態有些走樣，但一身鬆弛優雅的打扮與白皙肌膚，走出機場依舊收到熱情粉絲獻花。

現居加拿大溫哥華的王祖賢，自2004年拍完電影「美麗上海」後便正式淡出演藝圈，日常生活以修行禮佛與養狗為主，近年更在溫哥華與美國矽谷拓展艾灸館事業。日前她罕見開通社群平台，宣布以「生活分享者」身分與大眾互動，此次回中國也預計參加艾灸相關活動。

對於王祖賢在34度高溫下身穿皮衣外套的奇特穿搭，網友推測可能是年長者不適應機場內的強烈冷氣風，才選擇穿厚外套保暖。

面對昔日女神身形變圓潤、出現雙下巴與細紋的近照，有網友議論其身材走樣，稱其從照片看起來有140斤(70公斤)，胖到有雙下巴了。但也有不少粉絲力挺女神，認為她早已退圈且無容貌焦慮，以59歲的年紀而言保養得宜，展現出自信舒展的自然模樣。

日前，王祖賢的名字刷爆各大社群網路。原來她將自己20至30歲最顛峰時期的肖像權，完整授權給網易旗下的線上遊戲「天下」，透過AIGC（AI生成內容）技術重現當年風靡亞洲的「聶小倩」等經典銀幕形象。

這項消息震撼娛樂圈與科技界，因為這不僅是港星完整AI肖像實現合規商業落地的標誌性案例，更標誌著一代傳奇女神正式「擁抱數位時代」。

59歲的王祖賢現身上海機場。(取材自微博)
59歲的王祖賢現身上海機場。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在上海34度高溫下，仍穿著黑色皮衣外套搭配過膝長裙現身，和周遭多數短袖短褲的旅客形成強烈對比，因此引發網友熱議其保暖原因與獨特風格。

  • 部分網友認為她看起來比過去圓潤，甚至出現雙下巴，但也有不少粉絲認為她已退圈多年，能以59歲狀態自然現身，反而展現不迎合年齡焦慮的自信。

  • 她日前將20至30歲最顛峰時期的肖像權授權給網易旗下遊戲，透過AIGC重現聶小倩等經典形象，成為港星AI肖像合規商業落地的代表案例。

加拿大 矽谷 王祖賢

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