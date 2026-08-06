觀影說戲／雙向治癒…何洛洛變「鴕鳥先生」 蘇曉彤來救贖

何洛洛(圖)、蘇曉彤在「我的鴕鳥先生」上演雙向救贖。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 現代劇《我的鴕鳥先生》由蘇曉彤、何洛洛主演，改編自同名小說，透過青梅竹馬20年羈絆與雙向治癒，呈現殘缺、陪伴與成長的動人故事。

由大陸藝人蘇曉彤、何洛洛主演，高朋執導的現代劇「我的鴕鳥先生」近日播出，本劇改編自晉江文學城知名作者含胭的同名小說，結合青春校園、命運波折與雙向治癒，不走霸總灑糖風，被譽為「救贖文學的具象化呈現」，尚未播出便引發廣大討論。

「我的鴕鳥先生」講述了一段青梅竹馬跨越長達20年的動人羈絆。男主角顧銘夕（何洛洛飾演）在六歲時因意外失去右臂，面對殘缺帶來的自卑與世俗眼光，他習慣像一隻遇到危險就掩面逃避的「鴕鳥」；而女主角龐倩（蘇曉彤飾演）則像一束燦爛的小太陽，性格明媚通透，始終無怨無悔地守候在他身旁。龐倩用經年不變的偏愛照亮了顧銘夕暗淡的世界，顧銘夕也在跌倒與重來中磨練心性、掙脫桎梏，兩人以溫柔對抗殘酷命運。

本劇在選角上也備受關注，何洛洛挑戰身心遭遇創傷的殘疾少年，深刻演繹角色內心的脆弱、敏感與逐漸走向堅強的成長蛻變；蘇曉彤則以靈動且具感染力的演技，呈現日復一日陪伴與治癒的力量。

除了精采的男女主故事，本劇還集結了方曉東、王若衫、許淇杰、陳冠寧、宋雨霏、胡曉龍、賈笑涵等演員勾勒出熱鬧純粹的青春群像，並邀請董璇、傅迦等實力派演員特別出演，精準詮釋中國式父母笨拙又深沉的愛意，為劇集增添滿滿煙火溫情。

近年憑藉「大宋少年志」、「御賜小仵作」、「大宋少年志2」等作品累積高人氣的蘇曉彤，以自然靈動的演技深受觀眾喜愛，尤其「御賜小仵作」更讓她人氣大漲，成為備受矚目的新生代女演員。

何洛洛則從男團R1SE成員出道，近年積極轉戰戲劇圈。此次兩人首度合作「我的鴕鳥先生」，能否將原著中細膩動人的情感完整呈現，也成為劇迷最期待的焦點。

何洛洛、蘇曉彤(見圖)在「我的鴕鳥先生」上演雙向救贖。(取材自微博)