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帶兒看電影太吵鬧被淋奶油 「浪姐」陳凱琳道歉也報警

娛樂新聞組／綜合報導
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陳凱琳表示，為兒子在電影院吵鬧行為道歉。(取材自微博)
陳凱琳表示，為兒子在電影院吵鬧行為道歉。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

陳凱琳帶兒子看電影引發喧鬧爭議，並傳出二兒子遭前排觀眾淋奶油，她為孩子行為道歉，同時報警備案並安撫受驚兒子。

港星鄭嘉穎的老婆陳凱琳因參與綜藝節目「乘風2026」（浪姐7）人氣急升，孰料近日她被網民爆料，帶著三個兒子看電影，小孩一直說話打鬧，影響其他觀眾。還有網友爆料說，陳凱琳的六歲二兒子不小心踢到前排觀眾座椅，散場時該觀眾向小孩頭上淋奶油。對此，陳凱琳日前表示，為兒子的行為道歉，但兒子被淋奶油事件，已報警備案。

港媒報導，陳凱琳日前出席公開活動，為兒子的行為道歉，「可能我們平時和小朋友的習慣，我們也不一定會很注意，在公眾場合可能聲調對別人來說是一種噪音，尤其是看電影，有時小朋友很興奮會有點反應，如果這樣打擾到別人，我真的要說聲對不起」。

她也承認當天確實發生了淋奶油事件，稱已報警備案，無法透露太多細節。

陳凱琳透露，兒子事後受到驚嚇，不理解自己為何會遭到攻擊，因此返家後花了不少時間安撫並向他解釋，希望孩子能以正面態度面對。

對於網路上出現正反兩極的討論，有網友稱「雖然淋奶油是不應該，但是沒家教也是事實」、「自己不教育，出了門別人幫教育」。

陳凱琳也表示，不希望因為自己是公眾人物，讓事件被過度放大，更不希望外界因此對孩子產生負面印象。她透露，事發幾天後再次帶孩子外出用餐，孩子們也主動表示會更加注意自己的行為。

精華 FAQ

  • 網友指她帶著3個兒子看電影時，小孩一直說話打鬧，影響到其他觀眾；另外，6歲二兒子還疑似踢到前排座椅，進一步引發後續衝突。

  • 她在公開活動中表示歉意，承認自己平時對孩子在公眾場合的音量與行為較少留意，若真的打擾到他人，自己要正式說聲對不起。

  • 她說事件發生後已報警備案，但不便透露細節；回家後也花了不少時間安撫孩子、向他解釋，並希望外界不要因此對孩子留下負面印象。

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