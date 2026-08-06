出道13年… TFBOYS卡點換頭像 慶祝少年氣轉向成熟感
TFBOYS出道13周年當天，三人凌晨卡點發文並同步換頭像，文案從「你們」改為「我們」，被粉絲視為關係升溫與成長轉變的象徵。
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TFBOYS出道13周年當天，三人凌晨卡點發文並同步換頭像，文案從「你們」改為「我們」，被粉絲視為關係升溫與成長轉變的象徵。
8月6日是大陸偶像團體TFBOYS出道13周年，王俊凱、王源、易烊千璽三人慣例在當天凌晨零時發文慶祝，維持多年來的卡點儀式感。三人也默契的換掉了使用九年的頭像，照片裡定格了他們十三、四歲初出道時的模樣，新頭像色調與動作高度一致，三人從少年氣轉向成熟感。
慶祝出道13年，王俊凱、王源、易烊千璽的微博在6日凌晨零時發出這段文章：「12畫過一個圓，一起走過的『13』是新一程起點。我們曾討論過許多話題—關於勇氣、關於陪伴、關於如何成長為更好的大人。在彼此相伴的每一個8月，懷揣著熱忱繼續往前走，去往更遠更美好的前方。13周年快樂，生日快樂，你們&我們。」
3人在零時13分轉發官博，以數字「13」呼應13周年。
王俊凱寫道「時針指過12，新的風景裡又翻過美好的一頁」；王源感慨「4季輪轉13載，又在新的圓滿裡續寫詩篇」；易烊千璽則表示「當第13次記憶收束，旅程便又開啟，奔赴新的美好」。
與前兩年微博結尾「生日快樂，親愛的你們」不同，今年三人博文末尾首次統一改為「我們的13周年快樂」。
有粉絲對比12周年的紀念文案，從往年的「你們」變成「我們」。這一措辭轉變被粉絲認為是三人關係進一步升溫的信號，儘管三人已經各自獨立發展多年，但彼此仍是被祝福的對象。
三人都在8月6日凌晨0時發文慶祝，並於0時13分轉發官博呼應「13」；同時默契更換沿用9年的頭像，以一致的照片風格呈現從少年氣走向成熟感。 今年三人的博文末尾首次統一改成「我們的13周年快樂」，不同於前兩年常見的「生日快樂，親愛的你們」。這個從「你們」變成「我們」的變化，被視為情感連結更緊密。 因為三人已各自獨立發展多年，卻仍在周年當天同步發文、換頭像，還用「我們」取代「你們」，讓粉絲感受到彼此依舊是共同成長、互相祝福的對象。
精華 FAQ
三人都在8月6日凌晨0時發文慶祝，並於0時13分轉發官博呼應「13」；同時默契更換沿用9年的頭像，以一致的照片風格呈現從少年氣走向成熟感。
今年三人的博文末尾首次統一改成「我們的13周年快樂」，不同於前兩年常見的「生日快樂，親愛的你們」。這個從「你們」變成「我們」的變化，被視為情感連結更緊密。
因為三人已各自獨立發展多年，卻仍在周年當天同步發文、換頭像，還用「我們」取代「你們」，讓粉絲感受到彼此依舊是共同成長、互相祝福的對象。
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