出道13年… TFBOYS卡點換頭像 慶祝少年氣轉向成熟感

TFBOYS發文慶祝出道13周年。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： TFBOYS出道13周年當天，三人凌晨卡點發文並同步換頭像，文案從「你們」改為「我們」，被粉絲視為關係升溫與成長轉變的象徵。

8月6日是大陸偶像團體TFBOYS出道13周年，王俊凱、王源、易烊千璽三人慣例在當天凌晨零時發文慶祝，維持多年來的卡點儀式感。三人也默契的換掉了使用九年的頭像，照片裡定格了他們十三、四歲初出道時的模樣，新頭像色調與動作高度一致，三人從少年氣轉向成熟感。

慶祝出道13年，王俊凱、王源、易烊千璽的微博 在6日凌晨零時發出這段文章：「12畫過一個圓，一起走過的『13』是新一程起點。我們曾討論過許多話題—關於勇氣、關於陪伴、關於如何成長為更好的大人。在彼此相伴的每一個8月，懷揣著熱忱繼續往前走，去往更遠更美好的前方。13周年快樂，生日快樂，你們&我們。」

3人在零時13分轉發官博，以數字「13」呼應13周年。

王俊凱寫道「時針指過12，新的風景裡又翻過美好的一頁」；王源感慨「4季輪轉13載，又在新的圓滿裡續寫詩篇」；易烊千璽則表示「當第13次記憶收束，旅程便又開啟，奔赴新的美好」。

與前兩年微博結尾「生日快樂，親愛的你們」不同，今年三人博文末尾首次統一改為「我們的13周年快樂」。

有粉絲對比12周年的紀念文案，從往年的「你們」變成「我們」。這一措辭轉變被粉絲認為是三人關係進一步升溫的信號，儘管三人已經各自獨立發展多年，但彼此仍是被祝福的對象。