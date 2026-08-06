我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI競爭白熱化 張一鳴喊「拒絕蒸餾」：不利用他人的輸出換排名

「破·地獄」女星拍戲割斷臉部血管 縫逾50針 緊急宣布停工

出道13年… TFBOYS卡點換頭像 慶祝少年氣轉向成熟感

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
TFBOYS發文慶祝出道13周年。(取材自微博)
TFBOYS發文慶祝出道13周年。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

TFBOYS出道13周年當天，三人凌晨卡點發文並同步換頭像，文案從「你們」改為「我們」，被粉絲視為關係升溫與成長轉變的象徵。

8月6日是大陸偶像團體TFBOYS出道13周年，王俊凱、王源、易烊千璽三人慣例在當天凌晨零時發文慶祝，維持多年來的卡點儀式感。三人也默契的換掉了使用九年的頭像，照片裡定格了他們十三、四歲初出道時的模樣，新頭像色調與動作高度一致，三人從少年氣轉向成熟感。

慶祝出道13年，王俊凱、王源、易烊千璽的微博在6日凌晨零時發出這段文章：「12畫過一個圓，一起走過的『13』是新一程起點。我們曾討論過許多話題—關於勇氣、關於陪伴、關於如何成長為更好的大人。在彼此相伴的每一個8月，懷揣著熱忱繼續往前走，去往更遠更美好的前方。13周年快樂，生日快樂，你們&我們。」

3人在零時13分轉發官博，以數字「13」呼應13周年。

王俊凱寫道「時針指過12，新的風景裡又翻過美好的一頁」；王源感慨「4季輪轉13載，又在新的圓滿裡續寫詩篇」；易烊千璽則表示「當第13次記憶收束，旅程便又開啟，奔赴新的美好」。

與前兩年微博結尾「生日快樂，親愛的你們」不同，今年三人博文末尾首次統一改為「我們的13周年快樂」。

有粉絲對比12周年的紀念文案，從往年的「你們」變成「我們」。這一措辭轉變被粉絲認為是三人關係進一步升溫的信號，儘管三人已經各自獨立發展多年，但彼此仍是被祝福的對象。

精華 FAQ

  • 三人都在8月6日凌晨0時發文慶祝，並於0時13分轉發官博呼應「13」；同時默契更換沿用9年的頭像，以一致的照片風格呈現從少年氣走向成熟感。

  • 今年三人的博文末尾首次統一改成「我們的13周年快樂」，不同於前兩年常見的「生日快樂，親愛的你們」。這個從「你們」變成「我們」的變化，被視為情感連結更緊密。

  • 因為三人已各自獨立發展多年，卻仍在周年當天同步發文、換頭像，還用「我們」取代「你們」，讓粉絲感受到彼此依舊是共同成長、互相祝福的對象。

微博

上一則

遭追繳30億韓元稅款 「機智醫生」柳演錫提複審被駁

下一則

李奧納多聯手貝佐斯 承諾投入2億元救100種最瀕危物種

延伸閱讀

出道30年的梁詠琪仍辣 「深V開到胸前」 解放114cm長腿

出道30年的梁詠琪仍辣 「深V開到胸前」 解放114cm長腿
副總統42歲生日…妻子曬罕見家庭照 揭范斯暖爸一面

副總統42歲生日…妻子曬罕見家庭照 揭范斯暖爸一面
32歲再演16歲高中生 胡一天被吐槽「像教導主任」

32歲再演16歲高中生 胡一天被吐槽「像教導主任」
從小美到大? 楊穎13歲無濾鏡舊照刷屏 衝上熱搜

從小美到大? 楊穎13歲無濾鏡舊照刷屏 衝上熱搜

熱門新聞

麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透資料照)

「肯爺」愛妻穿透明連身衣現身夜店 近乎全裸網看傻

2026-07-29 23:49
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08

超人氣

更多 >
下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家