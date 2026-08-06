被爆有私生子衝上熱搜 周杰倫曬網球圖笑回：照打

周杰倫被傳出有私生子。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 周杰倫被傳有私生子引發熱搜，但他以打網球照片幽默回應；同時歌迷會與公司指出爆料時間線多處矛盾，並揚言追究造謠責任。

網路上一則關於「周杰倫 有私生子」的傳聞日前引爆熱搜。狗仔爆料稱「華語樂壇三字歌唱天王」在外育有私生子，吃瓜網友憑藉模糊線索將矛頭指向周杰倫。周杰倫日前在社交平台上貼出打網球照片，寫上「照打」再加上一個大笑Emoji(表情符號)，顯示他完全未被傳聞影響心情。

狗仔卓偉日前發布一段匿名爆料視頻，爆料人在視頻中稱有一位「華語樂壇三字歌唱天王」在外育有十餘歲私生子，線索指向「西安公司」和「劉姓女股東」。網友即挖出周杰倫曾在2012年，與商業合夥人劉若雪同為「西安真愛范特西」的公司股東，合資創立「真愛范特西KTV」連鎖品牌。

但是，爆料內容與周杰倫的實際情況存在多個矛盾點。爆料稱雙方是「同年同月同日退股」，但工商紀錄顯示，劉若雪早於2014年10月退出該公司，周杰倫則是在2021年12月退股，兩人相隔長達七年。

爆料暗指該天王在認識現任妻子之前育有私生子，但周杰倫早在2010年就已與昆凌相識並開始交往，2014年完成結婚登記。2010年遠遠早於雙方合作及退股的時間段，也與事實不符。

周杰倫歌迷會官微則發聲稱，「網路造謠的成本太低了，不需要實錘，不需要確鑿證據，僅憑爆料者捕風捉影的一面之詞，把舊素材重新拼接加工，就能掀起一場輿論風波。天花亂墜的爆料≠事實。很多流言，一對照公開的時間線、工商和司法紀錄就不攻自破。」

對此，杰威爾音樂更表達將對惡意造謠、刻意影射追究法律責任。

周杰倫巡演音樂總監黃雨勳也在社交平台表示，「從來沒怕過，身正不怕影子斜」，昆凌方面也透過相關人士回應稱「清者自清，接下來交給律師處理」。

周杰倫不理會私生子傳聞。(取材自微博)