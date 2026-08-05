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7月陸劇評分榜 「懸案」爆冷奪冠 「這一秒過火」墊底

娛樂新聞組／綜合報導
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「懸案」以豆瓣7.5分，成為7月劇集評分榜最大黑馬。(取材自微博)
「懸案」以豆瓣7.5分，成為7月劇集評分榜最大黑馬。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

7月陸劇評分榜出爐，整體口碑多落在6分上下，其中《這一秒過火》墊底，而熱度不高的懸疑劇《懸案》則以7.5分爆冷奪冠。

7月陸劇在豆瓣開分，宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」、虞書欣與陳靖可合作的「燦如繁星」，以及侯明昊、艾米主演的「雀骨」，評分都落在6.7至6.9分之間，整體口碑相對穩定。相較之下，播出前備受期待的民國愛情劇「這一秒過火」僅拿下5.1分，在此次榜單中墊底，而冠軍則由熱度不高的懸疑劇「懸案」以7.5分拿下。

綜合媒體報導，榜單第十名為張凌赫、王楚然主演的「這一秒過火」。雖然原著設定具備民國虐戀的戲劇張力，但不少觀眾認為，劇版節奏過快、情感鋪陳不足，拍攝手法又偏向短劇風格，難挽回整體口碑。

宋威龍、鞠婧禕主演的仙俠劇「千香」以5.8分排名第9。該劇以書院修行、身世之謎及男女主角共同成長為主軸，被認為沿用不少仙俠劇常見套路，故事新鮮感有限，但整體風格輕鬆，仍適合偏好下飯劇的觀眾。

孟子義、何與主演的「百花殺」則以6.1分排名第8。侯明昊、艾米主演的「雀骨」以6.7分排名第7。雙男主短劇「京城奇探」則以6.8分排名第6。同樣拿下6.8分的還有王影璐、辛雲來主演的「小芳」，以及虞書欣、陳靖可主演的「燦如繁星」。

宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」以6.9分排名第3。排名第2的「畫夢錄」則拿下7.4分。

至於冠軍「懸案」，則以7.5分成為7月劇集評分榜最大黑馬。該劇改編自真實案件，透過兩組跨越多年的刑案，呈現記者與刑警追查珠寶行連環搶案。雖然部分觀眾認為懸念設計不及導演過往作品「邊水往事」，但相較同期多部偶像劇，「懸案」仍憑藉扎實題材與製作表現殺出重圍，也顯示高話題度與高評分未必成正比。

精華 FAQ

  • 《野狗骨頭》、《燦如繁星》與《雀骨》等作品評分多落在6.7至6.9分之間，顯示整體口碑相對穩定，雖未衝上高分，但也沒有明顯失守。

  • 觀眾認為該劇雖有民國虐戀的原著張力，但劇版節奏過快、情感鋪陳不足，且拍攝手法偏短劇風格，導致整體觀感與期待落差過大。

  • 《懸案》以真實案件改編、串聯跨越多年的刑案調查吸引觀眾，雖懸念設計未必勝過前作，但仍靠扎實題材與製作表現，以7.5分脫穎而出。

虞書欣 張凌赫

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