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「尹新月」趙麗穎成「白月光」?新人王奕婷接棒遭吐槽

娛樂新聞組／綜合報導
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趙麗穎當年將尹新月演繹出聰慧、果敢又帶點俏皮的一面。(取材自微博)
趙麗穎當年將尹新月演繹出聰慧、果敢又帶點俏皮的一面。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《九門》延續《老九門》世界觀開播後，王奕婷接替趙麗穎飾演尹新月卻因配音與外貌落差遭吐槽，劇方與演員也呼籲觀眾給新人更多包容。

由大陸作家南派三叔親自操刀的網劇「九門」近日開播，作為2016年熱播劇「老九門」正統續作，自宣布定檔以來便備受關注。不過，劇集開播當晚，微博等社群平台卻掀起「尹新月出戲」熱議，焦點落在接棒趙麗穎飾演經典角色的新生代演員王奕婷身上。

揚子晚報報導，在「老九門」中，尹新月一角由趙麗穎飾演，雖然角色戲分不多，卻憑藉鮮明個性與自然演技深受觀眾喜愛。她與陳偉霆飾演的張啟山組成「啟月夫婦」，成為不少劇迷心中的經典組合。趙麗穎也將原本設定較為單純的大小姐角色，演繹出聰慧、果敢又帶點俏皮的一面，被不少網友稱為「白月光」角色。

「九門」中，陳偉霆回歸飾演張啟山，但尹新月則改由王奕婷接棒演出。值得關注的是，劇方保留了原版配音，仍由喬詩語為尹新月配音。沒想到這項安排反而引發部分觀眾不適應，認為聲音與外貌產生強烈落差。

有網友留言，「閉起眼睛是趙麗穎的感覺，但睜開眼看到的是另一個人，感覺張啟山像換了妻子。」也有人直言，「同樣的聲音，不同的臉，實在太割裂」；但也有人認為，不應過度苛責新人演員，「應該給新人機會」。

對此，王奕婷於劇集發布會直播中兩次落淚並正面回應。她感性表示，「非常感謝大家給我的包容、鼓勵與批評，我都收到了。」坦言理解趙麗穎版尹新月在觀眾心中的經典地位，自己並未刻意復刻前輩，而是希望能塑造出獨一無二的角色，懇請外界給予新人成長空間。

尹新月一角改由新生代演員王奕婷擔綱。(取材自微博)
尹新月一角改由新生代演員王奕婷擔綱。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 爭議焦點是尹新月由趙麗穎改由王奕婷接棒出演。由於趙麗穎版角色已成經典，觀眾對新演員難免比較，開播後很快掀起熱議與吐槽。

  • 劇方雖保留喬詩語原版配音，但聲音延續舊版、臉孔卻換成新演員，造成不少人覺得聲音與外貌不一致，產生強烈割裂感，難以立即適應。

  • 王奕婷在發布會直播中兩次落淚，表示感謝大家的包容、鼓勵與批評，也理解趙麗穎版本的經典地位，強調自己沒有刻意復刻前輩，只希望演出獨特角色。

微博 趙麗穎

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