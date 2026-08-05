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張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生

娛樂新聞組／綜合報導
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「這一秒過火」中，張凌赫(左起)、倪悅宸、王楚然一家三口都是高顏值。(取材自微博...
「這一秒過火」中，張凌赫(左起)、倪悅宸、王楚然一家三口都是高顏值。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫在新劇《這一秒過火》中被童星倪悅宸飾演的兒子「樂安」驚豔撞臉，神似外貌與劇中虐戀設定一起掀起全網熱議。

大陸男星張凌赫在新劇「這一秒過火」中竟冒出一個「超像親生」的兒子。隨著劇情推進，由童星倪悅宸飾演的男主角兒子「樂安」正式登場，沒想到一亮相就因神複製張凌赫的五官與神韻，引爆全網熱議，相關話題迅速衝上熱搜。大批網友驚呼「這選角太神了」，甚至笑稱「張凌赫自己都生不出這麼像的」。

由張凌赫、王楚然主演的民國虐戀劇「這一秒過火」播出後話題不斷，不僅熱度持續攀升，也憑藉兩人的高顏值與虐心劇情掀起追劇熱潮。劇中，王楚然飾演的任素素在歷經重重誤會後，懷上慕容清嶧（張凌赫飾）的孩子，為保護腹中骨肉，獨自躲到貴州偏僻山村生活，最終生下一名兒子「樂安」，母子相依為命長達六年。

隨著樂安正式登場，飾演這個角色的童星倪悅宸意外搶盡風頭。他不僅擁有與張凌赫如出一轍的狹長眼型、高挺鼻梁和清冷氣質，就連神情、笑容都十分神似，不少觀眾第一眼看到時，甚至誤以為劇組找來張凌赫童年照片合成，或是真有血緣關係的父子。

網友紛紛留言表示，「劇組是照著張凌赫的臉找小孩吧」、「DNA都不用驗了」、「這根本是複製貼上」、「比AI生成還像」，更有人笑說：「張凌赫自己都生不出這麼像的兒子」。

有趣的是，張凌赫本人一開始似乎沒有察覺兩人「撞臉」。直到陪粉絲一起觀看直播時，看見滿滿彈幕都在討論「兒子跟你長得一模一樣」，他才發現原來大家都在熱議這件事，隨後也順勢接梗與粉絲互動。

精華 FAQ

  • 劇中男主角兒子「樂安」由童星倪悅宸飾演，他一登場就因五官、神韻都很像張凌赫而爆紅，迅速引發網友討論與熱搜關注。

  • 因為倪悅宸不只狹長眼型、高挺鼻梁相似，連清冷氣質、表情和笑容都很像，讓不少觀眾誤以為是合成照，甚至懷疑真有血緣關係。

  • 張凌赫起初並未察覺，直到和粉絲一起看直播時看到大量彈幕討論，才知道大家都在說兒子和他長得一模一樣，之後也順勢接梗互動。

張凌赫

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