周星馳、釋小龍 30年後同框掀回憶殺 影迷期待再合作
周星馳與釋小龍因《功夫女足》片場重逢，睽違30年再度同框掀起回憶殺，也讓影迷期待兩人未來有機會正式合作。
AI摘要
文章摘要整理：
周星馳與釋小龍因《功夫女足》片場重逢，睽違30年再度同框掀起回憶殺，也讓影迷期待兩人未來有機會正式合作。
香港喜劇天王周星馳執導的新片「功夫女足」在大陸票房熱賣。功夫童星出身的釋小龍，則分享去年特地前往片場探班的影片。這也是他和周星馳繼1995年電影「回魂夜」後，時隔30年再度同框，引發不少影迷回憶殺，仍讓不少影迷期待未來有機會看到這對功夫世代攜手合作。
釋小龍與周星馳的淵源可追溯至1995年。當時年僅七歲的釋小龍已憑藉功夫童星身分紅遍華語圈，他曾前往「回魂夜」片場探班，並與周星馳留下合照，那也是兩人過去唯一公開曝光的交集。
近日，釋小龍因好友、即「功夫女足」動作指導的秦鵬飛邀請，專程前往劇組探班。根據官方釋出的影片，周星馳一見到釋小龍便立刻認出對方，還脫口說出「回魂夜」，兩人隨即握手寒暄、相視而笑，30年後再度重逢的畫面，也讓不少網友直呼感動。
由於探班畫面曝光後，引發外界猜測釋小龍將加入演出，甚至傳出他將零片酬參演、擔任動作指導等消息。不過官方影片已證實，釋小龍此次只是以好友身分探班，並未參與電影拍攝。
不少影迷也好奇，擁有深厚武術底子的釋小龍，為何始終沒有出現在周星馳電影中。外界分析，周星馳作品向來偏好塑造平凡小人物逆襲成功的角色，講究角色與能力之間的反差感；而釋小龍從小建立的功夫高手形象早已深植人心，觀眾一眼就知道他身手不凡，反而少了角色成長與反轉帶來的驚喜，或許也是雙方始終未正式合作的原因之一。
兩人是因周星馳新片《功夫女足》拍攝期間重逢，釋小龍受好友、也是動作指導的秦鵬飛邀請前往片場探班，因而睽違30年再度同框。 兩人的淵源可追溯到1995年《回魂夜》時期，當時年僅7歲的釋小龍曾到片場探班，並與周星馳合照，那也是他們過去唯一公開曝光的交集。 外界分析，周星馳作品多半偏好平凡小人物逆襲的角色設定，強調反差感；而釋小龍自小就是功夫高手形象，角色驚喜感較弱，可能因此始終未正式合作。
精華 FAQ
兩人是因周星馳新片《功夫女足》拍攝期間重逢，釋小龍受好友、也是動作指導的秦鵬飛邀請前往片場探班，因而睽違30年再度同框。
兩人的淵源可追溯到1995年《回魂夜》時期，當時年僅7歲的釋小龍曾到片場探班，並與周星馳合照，那也是他們過去唯一公開曝光的交集。
外界分析，周星馳作品多半偏好平凡小人物逆襲的角色設定，強調反差感；而釋小龍自小就是功夫高手形象，角色驚喜感較弱，可能因此始終未正式合作。
上一則
張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生
下一則