李榮浩真的抄襲?「小眼睛」作曲人遭除名 僅保留作詞人

李榮浩作曲的「小眼睛」，爆抄襲日本歌手平井堅2003年的經典單曲「Signal」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李榮浩的〈小眼睛〉被指抄襲平井堅〈Signal〉後，多個平台與著作權協會同步除名作曲人並凍結版稅；他雖稱是誤發商用，仍遭外界強烈質疑。

華語樂壇版權風波再掀巨浪。大陸知名歌手李榮浩今年3月底才因後輩歌手單依純未經授權演唱其代表作「李白」，在網上維權。不料有網友稱，由李榮浩於2016年作曲、蔡淳佳演唱的「小眼睛」，抄襲日本歌手平井堅2003年的經典單曲「Signal」。事件爆發後，包含QQ音樂、酷狗音樂及Apple Music等主流串流平台，已陸續將「小眼睛」中的「作曲人李榮浩」標籤徹底註銷與清空，僅保留作詞人資訊。大陸MCSC、台灣MÜST以及香港CASH三地音樂著作權協會，也同步下架刪除該曲的作曲人版權登記，甚至凍結後續版稅收益。

此舉被外界與娛樂圈解讀為，平台與著作權法規層面已對此進行「官方實錘」切割。

面對抄襲指控，李榮浩先前曾發長文闢謠，堅稱自己「絕無主觀抄襲意圖」，解釋該旋律是20年前在北京做「扒帶」製作時的練習作品，因電腦檔案整理混亂，才誤打包發給版權公司商用授權發行，甚至打趣道，「哪個250抄襲會抄得100%一模一樣？」並承諾會聯繫平井堅方面賠償與道歉。

然而，這套「烏龍誤發」的說法並未獲得大眾諒解，反而引來全網瘋狂吐槽。許多網友紛紛狠酸，「當時對單依純咄咄逼人，輪到自己就變成誤會了」、「雙標玩得真溜，嚴以律人寬以待己的最佳範例」、「單依純的天終於亮了」。

港媒與不少網友更是封其為「雙標代表」。隨著多平台正式下架除名，這場由高調維權引發的迴力鏢大戲，恐怕短時間內仍難以平息。