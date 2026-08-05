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「刺棠」還沒開拍先開戰 張凌赫粉絲公開點名抵制「這女星」

娛樂新聞組／即時報導
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張凌赫全球粉絲後援會公開反對由盧昱曉擔任女主角。(取材自微博)
張凌赫全球粉絲後援會公開反對由盧昱曉擔任女主角。(取材自微博)

古裝權謀劇「刺棠」尚未開拍，就因選角問題掀起巨大風波。近期「張凌赫、盧昱曉『刺棠』」相關話題持續霸榜熱搜，讓該劇未演先紅。網傳劇組預計9月在橫店正式開機，不過男主角張凌赫全球粉絲後援會日前罕見公開發布維權聲明，強烈反對由同公司女藝人盧昱曉擔任女主角，使得這場選角爭議持續延燒，也讓「刺棠」成為近期最受關注的新劇之一。

「刺棠」改編自人氣小說，故事圍繞太子遇刺後假死脫身，歷經多年隱忍布局，最終與青梅竹馬攜手揭開陰謀、展開復仇的權謀愛情故事。憑藉「寧安如夢」、「度華年」、「逐玉」等作品人氣攀升的張凌赫，早已被視為男主人選；但女主角卻遲遲未定，近期市場消息幾乎一致指向與他同屬「眾星時代」經紀公司的盧昱曉。

然而，消息曝光後立即引發張凌赫粉絲反彈。粉絲認為，兩人雖曾合作「雲之羽」，但盧昱曉團隊過去曾被質疑與攻擊張凌赫的黑粉互動，甚至涉及點讚、關注等爭議內容，損害男方形象。此外，粉絲也認為公司有意藉由張凌赫目前的人氣，帶動仍處於上升期的盧昱曉，形成「大帶小」的資源綁定，因此公開向劇方及經紀公司喊話，希望重新評估女主人選，避免影響作品口碑。

除了粉絲之間的矛盾，盧昱曉近年也屢次陷入輿論風波。她因「雲之羽」、「五福臨門」等作品累積知名度，但也曾因妝造、番位安排、宣傳待遇以及粉絲與其他演員粉絲的網路衝突，多次登上熱搜，引發兩極評價。部分網友認為她近年資源提升速度過快，因此每逢傳出接演大型IP或與人氣男星合作，便容易引起外界質疑。

截至目前，「刺棠」劇組對於選角爭議仍未正式回應，也尚未官宣主演陣容。外界對女主角人選依舊眾說紛紜，除了盧昱曉外，章若楠等女星也曾被點名有望加入。究竟最終人選是否生變，還是維持原定安排，隨著開機日期逐漸接近，勢必仍將成為娛樂圈關注焦點。

盧昱曉近年屢次陷入輿論風波。(取材自微博)
盧昱曉近年屢次陷入輿論風波。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 主因是女主角人選傳出由盧昱曉擔任，張凌赫粉絲後援會隨即發聲反對，質疑選角與資源安排，認為可能影響作品口碑，因此爭議迅速擴大。

  • 粉絲一方面提到雙方過往合作與網路爭議，認為盧昱曉團隊曾被質疑與黑粉互動；另一方面也擔心公司以張凌赫人氣帶動女方，形成明顯資源綁定。

  • 截至目前，劇組尚未正式回應選角爭議，也沒有官宣主演名單。除盧昱曉外，章若楠等女星也曾被點名，最終人選是否更動仍待開機前確認。

張凌赫

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