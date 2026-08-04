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狗仔驚爆華語天王有私生子 網友瘋猜3字巨星

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華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星

記者梅衍儂／即時報導
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卓偉（左）爆料天王有私生子。(摘自微博)
卓偉（左）爆料天王有私生子。(摘自微博)

華語娛樂圈近日再掀身世傳聞！有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉透露，友人日前因協助處理西安一宗企業股權糾紛，在調閱工商資料時，意外發現一筆涉及知名藝人的隱秘線索，主角被形容為「已婚、三字姓名、華語樂壇天王」，引發外界熱議。

卓偉（本名韓炳江）過去多次揭露演藝圈名人戀情與私生活而聲名大噪，包含章子怡與汪峰的戀情、文章被指出軌姚笛，以及王菲、謝霆鋒世紀復合等消息，過去在娛樂圈掀起不少話題。近日他與友人拍攝影片聊天，談話間突然提及演藝圈某位「華語歌唱天王」，聲稱對方有私生子，卓偉並未直接點名，而是故意留下線索，表示「很好猜」。

他指出，這位天王早年曾跨足商業投資，參與西安一家公司相關事業，後來退出股東名單，原因是他在商業合作期間與另一名劉姓女性股東產生感情，而女方當時已與公司大股東、某企業家訂婚，婚期也已經確定。女方在接近婚期時生下一名男嬰，當時外界普遍認為孩子是企業家所生，但後續DNA鑑定後，孩子的生父身分指向這名樂壇天王。

企業家因此跟劉女翻臉要她退股，劉女拉天王下水，表示他也得退出公司，整個關係才曝了光。而由於天王已有家庭，這段關係始終未曾公開，而孩子多年來主要由女方撫養，成長過程也相當低調。如今孩子算來已經十多歲。至於劉女，卓偉形容對方外型亮麗，之後前往北京發展並自行創業，還曾經營夜店，與這名天王多年來仍有所往來。

這段影片一出，網友炸了鍋，紛紛猜測這位天王到底是誰，而「卓偉出手基本是實錘」的關鍵字也登上微博熱搜第一，網友也當起網路柯南，查到底誰在西安開過公司。

精華 FAQ

  • 他聲稱有一位已婚、三字姓名的華語樂壇天王疑似有私生子，且線索來自西安公司資料與相關人際糾葛，消息一出立刻引發外界高度關注。

  • 內文指出，原本外界以為孩子是企業家所生，但後來經過DNA鑑定後，生父身分被指向那位樂壇天王，成為整起傳聞最受矚目的關鍵。

  • 因為卓偉過去多次爆出娛樂圈大料，外界常認為他手上資訊可信度高，再加上他故意留下可供推測的線索，讓網友紛紛搜尋與比對誰曾在西安投資。

DNA 章子怡 王菲

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