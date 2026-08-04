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「浪姐」陳凱琳帶熊孩子看電影…散場後小孩被陌生人淋奶油

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前港姐冠軍陳凱琳因參與綜藝節目「乘風2026」（浪姐7）人氣急升。（取材自微博）
前港姐冠軍陳凱琳因參與綜藝節目「乘風2026」（浪姐7）人氣急升。（取材自微博）

港星鄭嘉穎的老婆陳凱琳因參與綜藝節目「乘風2026」（浪姐7）人氣急升，孰料近日她被網民爆料，帶著三個兒子看電影，小孩一直說話打鬧，影響其他觀眾。還有網友爆料說，陳凱琳的6歲二兒子不小心踢到前排觀眾座椅，散場時該觀眾向小孩頭上淋奶油。

港媒報導，陳凱琳5日出席公開活動，為兒子的行為道歉，「可能我們平時和小朋友的習慣，我們也不一定會很注意，在公眾場合可能聲調對別人來說是一種噪音，尤其是看電影，有時小朋友很興奮會有點反應，如果這樣打擾到別人，我真的要說聲對不起」。

她也承認當天確實發生了淋奶油事件，稱已報警備案，無法透露太多細節。

陳凱琳透露，兒子事後受到驚嚇，不理解自己為何會遭到攻擊，因此返家後花了不少時間安撫並向他解釋，希望孩子能以正面態度面對。

網路上出現正反兩極的討論，有網友稱「雖然淋奶油是不應該 但是沒家教也是事實」、「自己不教育，出了門別人幫教育」。

陳凱琳也表示，不希望因為自己是公眾人物，讓事件被過度放大，更不希望外界因此對孩子產生負面印象。她透露，事發幾天後再次帶孩子外出用餐，孩子們也主動表示會更加注意自己的行為。

精華 FAQ

  • 網民爆料指她帶著3個兒子看電影時，小孩一直說話打鬧，影響其他觀眾；另有說法稱6歲二兒子還踢到前排座椅，因而引發後續衝突。

  • 有網友稱，散場時一名觀眾向陳凱琳的二兒子頭上淋奶油，讓孩子受驚。事件一方面涉及孩童行為，另一方面也牽涉成人以不當方式回應，因而引發正反討論。

  • 她公開為孩子在公眾場合的行為道歉，表示已報警備案，細節不便多談；同時安撫受驚的兒子，並希望外界不要因她是公眾人物而過度放大事件。

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