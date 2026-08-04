45歲香港視帝有新戀情？神祕金髮女誇他「理想對象」

45歲的黃宗澤曾公開表示自己是不婚主義。（取材自微博）

45歲港星黃宗澤入行逾20年緋聞不斷，近日他到湖南長沙擔任「第六季全球偶像國際超模大賽」特別嘉賓，私下被網友目擊和一名金髮女子出外用餐，引發熱議。據了解，該名神祕女子是24歲TVB新生代女星郭珮文，她過去曾公開表示黃宗澤是自己的理想對象，還稱見到對方會有「觸電的感覺」，也讓外界猜測兩人關係。

綜合媒體報導，黃宗澤在曾憑劇集「新聞女王2」奪「最佳男主角」及「大灣區 最喜愛TVB男主角」。此前他在2023年亦曾憑「廉政狙擊」奪得大灣區視帝。

從網友拍的照片可看到，黃宗澤穿一件藍色T恤，脖子上掛著一串項鍊，旁邊坐著一名金髮女子，身穿黑色背心，兩人邊吃邊聊，氣氛自然。 香港男神黃宗澤被目擊與神祕金髮女子同桌共餐。（取材自微博）

照片一PO出來，評論區馬上炸鍋，「黃太太」們瘋狂追問金髮女子是誰，有眼尖網友隨即認出，女子是24歲TVB新生代女星郭珮文。

和黃宗澤相差21歲的郭珮文，2023年參加香港 小姐競選，闖進五強，並獲得「完美體態大獎」及「一見鍾意佳麗」，賽後簽約TVB。她畢業於美國紐約大學，曾經營網路商店，進入演藝圈後朝戲劇及主持雙棲發展，也曾參與TVB戀愛實境節目「女神配對計劃2」。

引人關注的是，郭珮文過去接受電台訪問時，曾透露黃宗澤是她心目中的理想男性，還說見到他會有「觸電的感覺」。這次和男神同桌共餐，也讓外界猜測兩人之間是否產生戀情。不過，也有人指出，從照片可看出現場並非只有兩人，而是還有其他同行人士。 郭珮文曾表明黃宗澤是她心目中的理想型。（取材自微博）

黃宗澤和郭珮文曾同台工作。（取材自微博）

針對外界猜測，黃宗澤事後接受訪問時直接否認戀情，表示「就是個誤會」，並強調對方只是朋友，「沒有發展機會」。另有知情人士透露，當天是正常的工作聚餐，現場還有其他工作人員同行，並非外界所想像的兩人單獨約會。

其實，黃宗澤曾表明自己不打算結婚，也不生小孩，希望把一生賺到的錢花完，若還有剩餘就送給別人。他過去曾與胡杏兒交往8年，兩人於2013年分手。近日也傳出他在馬來西亞巧遇胡杏兒和她的丈夫李乘德，李乘德還大方主動上前握手、自我介紹，兩人也互相擁抱寒暄，畫面曝光後引起討論。