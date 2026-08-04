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阿嬌曝零死角美照 網友讚「美到窒息 胖過沒醜過」

娛樂新聞組／即時報導
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鍾欣潼（阿嬌）被網友盛讚是零死角女神。（取材自微博）
鍾欣潼（阿嬌）被網友盛讚是零死角女神。（取材自微博）

現年45歲的香港女星鍾欣潼（阿嬌）早年受荷爾蒙失調困擾，身形起起伏伏，但今年3月瘦回巔峰，還秀出驚人馬甲線。近日她出席活動，穿上露肩低胸香檳色晚裝，零死角美照辣翻粉絲，直呼「美到窒息」、「顏值的頂標」，還有人笑稱她「肥過、瘦過但沒有醜過」。

港媒報導，阿嬌一向是圈中公認的零死角美女，雖然此前曾因荷爾蒙失調發胖，但近日出席護膚品牌活動時，無論樣貌及身材都重返巔峰狀態。從網友PO的現場生圖及化妝師分享的無濾鏡造型照，可以看到身穿露肩低胸香檳色晚裝的阿嬌，頸部、肩膀、手臂等部位線條緊緻，零死角的美貌震懾大批網友。

鍾欣潼（阿嬌）出席活動，展現姣好身材。（取材自微博）
鍾欣潼（阿嬌）出席活動，展現姣好身材。（取材自微博）

不少人在留言區大讚阿嬌「美神降臨」、「肩頸手臂太好看」、「五官好，皮膚好，身材好，人還很隨和」、「關鍵是素顏也長這樣」。

阿嬌也在社交平台大方分享自己的瘦身心得，其中包括嘴饞時尋找低熱量食物的「食物替代法」，還有以燕麥、紅薯、茶葉蛋為主的飲食搭配，以過來人身分教大家如何成功瘦身。

鍾欣潼（阿嬌）被網友盛讚是零死角女神。（取材自微博）
鍾欣潼（阿嬌）被網友盛讚是零死角女神。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她身穿露肩低胸香檳色晚裝亮相，現場生圖與無濾鏡照片都顯示狀態極佳，頸部、肩膀到手臂線條緊緻，讓不少網友形容她美到窒息、顏值頂標。

  • 內文指出，她早年受到荷爾蒙失調困擾，導致身形起伏較大；不過今年3月已瘦回巔峰，近期出席品牌活動時，樣貌與身材都回到亮眼狀態。

  • 她在社交平台分享瘦身心得，包括嘴饞時以低熱量食物替代高熱量選擇，飲食上則多以燕麥、紅薯、茶葉蛋搭配，作為日常控制體重的方法。

香港 阿嬌

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