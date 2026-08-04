藍盈瑩演軍旅劇「兵自風中來」 演繹知識型女兵

藍盈瑩在「兵自風中來」劇中飾演軍事通信工程博士，專業且獨立。(取材自微博)

由歐豪、藍盈瑩主演的軍旅劇「兵自風中來」正在熱播。該劇以新時代科技強軍為背景，聚焦青年軍人的成長歷程，不僅呈現現代化軍事演訓與資訊化作戰，也打破過去軍旅劇的角色框架。其中，藍盈瑩飾演的軍事通信工程博士梁虹，憑藉專業、理性且獨立的形象，被觀眾封為「軍事通信最強大腦」。

揚子晚報報導，「兵自風中來」圍繞一群青年軍人在軍營中歷經磨練、共同成長的故事展開。歐豪飾演的郭子劍擁有敏銳的實戰嗅覺，敢衝敢拚；藍盈瑩飾演的梁虹則是軍事通信工程博士，也是基地參謀，擅長數據分析。兩人理念截然不同，初期因作戰思維頻頻碰撞，甚至互看不順眼，但在一次次演習與任務中逐漸建立信任，最終成為彼此最可靠的戰友。

不同於傳統軍旅劇常將女性角色定位於感情線，「兵自風中來」讓梁虹擁有完整的職業成長軌跡。她不僅是部隊中的技術核心，更肩負科技強軍的重要任務。劇中，她從一開始對自己充滿信心的「學霸」，到因缺乏基層實戰經驗而屢遭挫折，逐步學會傾聽，在一次次失敗中完成蛻變。

值得一提的是，劇中梁虹與郭子劍雖是男女主角，卻沒有偶像劇式的感情發展，兩人互動始終圍繞著戰術討論與完成任務，藍盈瑩認為，梁虹與郭子劍之間是一種「頂峰相見」的尊重，彼此互相成就，而非愛情關係。

除了歐豪、藍盈瑩外，該劇還集結劉奕君、侯勇、李幼斌、丁勇岱等多位實力派演員同台飆戲，為作品增添厚重質感。