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32歲再演16歲高中生 胡一天被吐槽「像教導主任」

娛樂新聞組／綜合報導
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32歲的胡一天挑戰高一學生扮相，遭觀眾吐槽「違和感拉滿」。(取材自微博)
32歲的胡一天挑戰高一學生扮相，遭觀眾吐槽「違和感拉滿」。(取材自微博)

由胡一天、田曦薇主演的新劇「天才女友」近日開播，劇中胡一天以32歲年齡挑戰16歲高一學生，遭不少觀眾吐槽「違和感拉滿」，相關話題迅速登上熱搜。

胡一天2017年曾憑藉「致我們單純的小美好」中的「江辰」一角走紅，當時清瘦乾淨的校園學長形象深植人心。時隔9年再次穿上高中校服，許多網友指他眼神帶著成年人的疲態，與高中生的青澀靈動相去甚遠。更有不少觀眾調侃，穿著校服的胡一天看起來更像「巡視班級的教導主任」或「復讀多年的學生」。

面對質疑，也有網友認為，該劇時間線橫跨高中至成年職場多個階段，由同一位演員貫穿全劇能保持角色的連貫性；且胡一天身材高挑挺拔，氣質依然符合「學霸」人設，後期進入職場戲分後將會更加貼合。

此外，他與女主角田曦薇之間的CP感與劇情設定，也挽回了一部分觀眾的觀感。

其實，演員「超齡」挑戰青春學生的例子在影視圈並不罕見。如張魯一在「大秦賦」中以40歲之姿飾演13歲少年嬴政，或是周迅在「如懿傳」挑戰15歲少女青櫻，都曾因年齡跨度過大引發質疑。

周迅

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