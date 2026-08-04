我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

華麗禮服裡套牛仔褲、拖鞋 迪麗熱巴的反差感圈粉

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪麗熱巴在華麗的禮服下竟套牛仔褲踩拖鞋。(取材自微博)
迪麗熱巴在華麗的禮服下竟套牛仔褲踩拖鞋。(取材自微博)

大陸女星迪麗熱巴每次出席活動的造型總能成為焦點，然而日前她出席品牌線下活動時，台前展現女神風範，離場時卻被捕捉到「華麗禮服下，居然悄悄套了一條藍色牛仔褲，腳上還踩著休閒拖鞋」，這種「台上仙女、台下打工人」的強烈反差感，隨即衝上熱搜，引發熱烈討論。

綜合媒體報導，迪麗熱巴當天身穿一襲Tony Ward鎏金抹胸長裙，搭配耀眼珍珠首飾，氣質優雅大方；離場時恰逢現場下起大雨，為避免絆倒，她果斷拉起裙擺，意外露出內搭的牛仔褲與拖鞋。

這種「美觀給鏡頭，舒適留給自己」的實用主義做法，獲得網友一面倒好評。許多粉絲與路人紛紛大讚她「既真實又可愛」、「毫無偶像包袱」，網友更精準總結這幕為「上半身仙女下班，下半身打工人續命」。也有不少女性網友表示強烈共情：「開放式場地加上下雨，禮服內搭牛仔褲既防走光又方便大步走，簡直是天才巧思」。

迪麗熱巴打破了女明星禮服「必須光腿、咬牙撐到底」的刻板印象，用最鬆弛的姿態應對突發天氣與私下行程。台上敬業展現精緻，台下兼顧實用與舒適，這份親切又接地氣的「鬆弛感」，再次為她圈了無數路人粉。

迪麗熱巴在華麗的禮服下竟套牛仔褲踩拖鞋。(取材自微博)
迪麗熱巴在華麗的禮服下竟套牛仔褲踩拖鞋。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她當天身穿Tony Ward鎏金抹胸長裙，搭配耀眼珍珠首飾，整體氣質優雅大方，在鏡頭前展現出明顯的女神感，成為活動焦點。

  • 因為現場突然下起大雨，為了避免長裙絆倒或行走不便，她拉起裙擺，結果意外露出內搭的藍色牛仔褲與腳上的休閒拖鞋。

  • 大家認為她兼顧美觀與舒適，既能在台上維持精緻形象，也能在私下用實用方式應對雨天與行走需求，真實又接地氣，因此好感度上升。

迪麗熱巴

上一則

金秀賢暌違1年4個月正式回歸 親錄影片給粉絲：真的很想大家

下一則

李察吉爾之子、克勞馥女兒合作影集 再續父母前緣

延伸閱讀

田曦薇「下班」逛街掃貨 網讚完美復刻打工人

田曦薇「下班」逛街掃貨 網讚完美復刻打工人
翹臀是真的…孟子義當眾掀裙 闢謠「墊屁股」造假曲線

翹臀是真的…孟子義當眾掀裙 闢謠「墊屁股」造假曲線
黃子韜「帥不過3秒」 演唱會脫衣秀大肌肌…褲子拉鍊沒拉

黃子韜「帥不過3秒」 演唱會脫衣秀大肌肌…褲子拉鍊沒拉
楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

熱門新聞

麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
周渝民(左起)、吳建豪、言承旭跟五月天阿信默契絕佳，常逗得歌迷呵呵笑。（圖／相信音樂提供）

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

2026-08-03 03:00
舒淇和馮德倫結婚快滿10周年。圖／摘自IG

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

2026-08-03 13:50
子瑜媽媽(左)一直以來都用行動力挺女兒。圖／摘自IG

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

2026-08-02 12:08
潘越雲正在規畫全創作專輯。記者林士傑／攝影

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

2026-08-02 09:48

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她