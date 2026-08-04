華麗禮服裡套牛仔褲、拖鞋 迪麗熱巴的反差感圈粉

迪麗熱巴在華麗的禮服下竟套牛仔褲踩拖鞋。(取材自微博)

大陸女星迪麗熱巴 每次出席活動的造型總能成為焦點，然而日前她出席品牌線下活動時，台前展現女神風範，離場時卻被捕捉到「華麗禮服下，居然悄悄套了一條藍色牛仔褲，腳上還踩著休閒拖鞋」，這種「台上仙女、台下打工人」的強烈反差感，隨即衝上熱搜，引發熱烈討論。

綜合媒體報導，迪麗熱巴當天身穿一襲Tony Ward鎏金抹胸長裙，搭配耀眼珍珠首飾，氣質優雅大方；離場時恰逢現場下起大雨，為避免絆倒，她果斷拉起裙擺，意外露出內搭的牛仔褲與拖鞋。

這種「美觀給鏡頭，舒適留給自己」的實用主義做法，獲得網友一面倒好評。許多粉絲與路人紛紛大讚她「既真實又可愛」、「毫無偶像包袱」，網友更精準總結這幕為「上半身仙女下班，下半身打工人續命」。也有不少女性網友表示強烈共情：「開放式場地加上下雨，禮服內搭牛仔褲既防走光又方便大步走，簡直是天才巧思」。

迪麗熱巴打破了女明星禮服「必須光腿、咬牙撐到底」的刻板印象，用最鬆弛的姿態應對突發天氣與私下行程。台上敬業展現精緻，台下兼顧實用與舒適，這份親切又接地氣的「鬆弛感」，再次為她圈了無數路人粉。

迪麗熱巴在華麗的禮服下竟套牛仔褲踩拖鞋。(取材自微博)