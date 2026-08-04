「3年前存款千萬」卻哭窮？ 羅正曬帳戶細節：沒賣慘

羅正透露自己出道十年，存款不到5000人民幣，被網友質疑刻意塑造窮苦人設。(取材自微博)

以綜藝節目「偶像練習生」打開知名度的中國男星羅正，今年7月在訪談節目中公開自己的銀行存款，帳戶餘額竟只剩4831元人民幣（約718美元），揭露自己多年來遭前經紀公司壓榨的經歷，如今有網友質疑他是在哭窮，指出他2023年銀行帳戶裡還有1900萬元人民幣，質疑刻意哭窮。

羅正3日特地拍影片澄清，並列出自己帳戶流水明細，並指出2023年他的帳戶被凍結，同年7月帳戶被執行時，有1萬3739元人民幣，與前經紀公司解約時，要付的解約金是360多萬元人民幣，2024年1月他終於付清這筆解約金，而其中有200萬元人民幣是現在經紀人借給他的。

到了今年春天，他陸續還清向經紀人借的200萬，以及需共同承擔的成本費用，之後遇到影視寒冬，不得已關閉了自己的個人工作室，原先擔任他助理的表弟，只能回老家工作。

羅正也再次強調自己沒有哭窮，也沒有賣慘，平時大家看到他吃得節檢，出門會騎共享單車，都只是他的普通生活，並沒有覺得有什麼不同，而他確實住在郊區，住處也就這麼大，希望大家不要過度解讀。更表示已經委託律師對造謠帳號進行了取證和起訴。感嘆時隔多年打官司，沒想到還是跟前公司解約相關。

羅正透露自己出道十年，存款不到5000人民幣，被網友質疑刻意塑造窮苦人設。(取材自微博)