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2女星爭紅毯壓軸拒下車？劉濤、蔡少芬被「對號入座」

娛樂新聞組／綜合報導
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劉濤被網友猜測是爆料中說的L姓女星。(取材自微博)
劉濤被網友猜測是爆料中說的L姓女星。(取材自微博)

中國明星為了搏版面，不但在舞台上爭C位、在劇裡爭番位，更要在紅毯上爭壓軸。近日有主持人在直播時爆料，稱有兩名知名女星為了爭紅毯壓軸，雙方都拒絕下車，導致現場空場近半小時，最終紅毯被迫取消。該主持人稱其中一名C姓女星是港台藝人，曾飾演「皇后」角色；另一名L姓女星是中國資深演員，憑藉舞台出圈。網友根據爆料線索開始猜猜猜，不少人猜測可能是蔡少芬和劉濤，相關話題衝上熱搜。

綜合媒體報導，近日有主持人在直播連線中透露，上海電視節曾發生一場紅毯插曲。當時兩名知名女星都希望擔任壓軸登場嘉賓，雙方各自在座車內等待，互不相讓，導致現場一度空場約30分鐘。

爆料指出，主持人當時持續控場等待主辦方協調，但始終未能達成共識，最後紅毯環節遭到取消。爆料指出，其中一名C姓女星為港台藝人，曾飾演過「皇后」角色，並擁有多部代表作；另一名L姓女星則是中國資深女演員，因舞台表現受到關注，也演出過多部知名戲劇。

不少網友根據線索猜測究竟是哪兩名女星，留言區出現各種排列組合，如「是蔡少芬、劉濤嗎」、「蔡少芬、劉亦菲」、「蔡少芬、李小冉」、「蔡少芬、劉敏濤」、「陳喬恩、劉濤」。

然而也有網友認為這種爆料缺乏可信度，「不指名道姓都是騙流量」；也有人質疑這種場合都有直播和媒體採訪，如果真的發生這種事，怎麼會沒有現場影像和官方回應？認為這種「字母猜謎式」爆料是精準投放的流量誘餌，可信度不高。

蔡少芬在「甄嬛傳」中皇后角色深植人心，也因此成為爆料的影射人物。(取材自微博)
蔡少芬在「甄嬛傳」中皇后角色深植人心，也因此成為爆料的影射人物。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 內容指稱上海電視節曾發生女星爭紅毯壓軸的插曲，兩名知名女星都不願先下車，導致現場空場約30分鐘，最後紅毯環節被取消。

  • 因爆料提到一位是港台藝人、演過皇后角色，另一位是靠舞台出圈的資深女演員，這些線索讓不少人聯想到蔡少芬與劉濤，話題也因此衝上熱搜。

  • 雖然留言區出現多組猜測，但也有許多網友認為爆料沒有指名道姓、缺乏現場影像與官方回應，懷疑只是為了流量而刻意製造的話題。

劉濤 劉亦菲

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