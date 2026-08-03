香港女星葛蘭93歲逝世 「星星月亮太陽」、「我要你的愛」成經典

林青霞(後排右起)、甄珍、姚煒2021年在香港為資深影星葛蘭(下)慶生。(取材自微博)

港媒報導，香港 傳奇影星葛蘭3日離世，享壽93歲。葛蘭是活躍於上世紀50至60年代，以集唱歌、演戲和舞蹈於一身的全能才華聞名，曾主演多部經典華語歌舞片，被譽為一代歌舞巨星。

葛蘭（Grace Chang）本名張玉芳，1933年生於上海，1949年隨家人一同遷居香港。她的代表作包括「曼波女郎」、「青春兒女」、「野玫瑰之戀」等，其中主演電影「星星月亮太陽」更被視為華語影壇經典之作。

1957年，她主演「曼波女郎」，將拉丁舞步與流行樂結合，掀起「曼波熱」，獲封「曼波女郎」。這部香港歌舞片傑作的問世，不僅標誌著國語歌舞片的崛起，而且令女主角葛蘭一躍成為香港最受歡迎的女演員。

1960年「野玫瑰之戀」是其巔峰之作，她飾演潑辣歌女，融合西方歌劇「卡門」精髓，塑造了華語影壇罕見的野性女性形象。

她還主演過「空中小姐」「星星月亮太陽」等經典，戲路寬廣，被譽為「千面女郎」，並曾客串好萊塢電影「江湖客」，登上美國電視台表演，是首位獲此機會的中國女演員。

她的歌曲中許多首曲目仍流行至今，如「我要你的愛」被當下多位歌手翻唱，好萊塢電影 「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）也出現這首歌。

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