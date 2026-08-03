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趙露思演唱會多套高訂禮服不見了 網疑有內鬼

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思在澳門演唱會時穿的多套高級訂製演出服不翼而飛。(取材自微博)
趙露思在澳門演唱會時穿的多套高級訂製演出服不翼而飛。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：趙露思澳門演唱會後，多套高級訂製服竟在清點時不翼而飛。
  • 重點二：主辦方調閱監視器並報警，暫未找到線索，正配合警方追查。
  • 重點三：事件引發網友質疑內部有鬼，並擔心高訂禮服流入二手市場。

人氣女星趙露思7月中旬在澳門舉辦演唱會，吸引大批粉絲朝聖，舞台上她換了九套高級訂製演出服，展現多變魅力，沒想到演出結束還不到一個月，主辦方在官方微博發布聲明，表示有多套演出服不知去向，消息傳出後輿論炸鍋，網友直呼「離譜」，懷疑是內部工作人員有鬼。

綜合極目新聞等媒體報導，趙露思「STAY ROMANTIC」澳門演唱會於7月11日、12日在澳門銀河綜藝館舉行兩場演出，主辦單位成都少城時代文化傳播有限公司8月1日透過官方微博發布聲明，表示演唱會結束後進行物資清點時，發現趙露思當晚所穿的多套高級訂製演出服去向不明。公司第一時間調閱場館後台及周邊所有監視器畫面展開排查，但未取得有效線索，目前已向公安機關報案，並配合警方展開後續調查，同時公開呼籲外界協助尋回相關服裝。

公開資料顯示，趙露思在演唱會期間共更換九套高級訂製造型，包括巴黎剛發布的RVDK深紫色蓬裙，以及魚骨蕾絲短裙搭配煙燻齊瀏海等舞台服裝。少城時代在聲明中表示，這批演出服均擁有獨有的專屬設計標識，不僅價值高昂，「對露思和整個團隊而言，它們承載著無數心血與對舞台的珍貴回憶」。

少城時代呼籲，若有人善意拾獲、或誤收上述演出服，希望能透過官方微博私訊聯繫公司，主動歸還；若發現這批訂製演出禮服出現在二手市場、拍賣平台或其他公開流通管道，公司將依法主張相關物權，並視情況採取報案、司法訴訟等合法途徑維護權益。

演唱會多套高訂服憑空消失，引發網友議論，有人質疑：「多套高訂禮服，說沒就沒了？監控都拍不到，會不會是內部人員監守自盜？」也有人砲轟：「你們幹啥吃的？高訂禮服都能弄丟？」「你說沒內鬼誰信？」「這都不是草台班子了，是空氣班子」。

趙露思在澳門演唱會時穿的多套高級訂製演出服不翼而飛。(取材自微博)
趙露思在澳門演唱會時穿的多套高級訂製演出服不翼而飛。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 主辦方在演出結束後清點物資時，發現趙露思當晚穿過的多套高級訂製演出服去向不明，包含多件高價舞台造型，消息曝光後迅速引發關注。

  • 公司已調閱場館後台及周邊監視器畫面進行排查，但暫時沒有有效線索，並已向公安機關報案，同時配合警方展開後續調查與尋回工作。

  • 因為失蹤的是多套高訂禮服，且主辦方稱監控未拍到明確線索，讓不少網友認為單靠外人不易得手，懷疑可能是內部人員監守自盜或管理失誤。

微博 澳門 趙露思

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