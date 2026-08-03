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高冷不理人？ 王楚然自曝高度近視 耳朵也聽不見

娛樂新聞組／綜合報導
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王楚然透露曾因高度近視被他人誤解為「耍大牌」。（取材自微博）
王楚然透露曾因高度近視被他人誤解為「耍大牌」。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王楚然自曝近視已超過700度，一年內又增加100多度。
  • 重點二：她坦言長期側躺滑手機、關燈看螢幕，導致視力持續惡化。
  • 重點三：因高度近視與乾眼症，她常被誤會高冷，卻不敢做近視手術。

女星王楚然近日受訪時透露，自己的近視度數已超過700度，一年內增加逾100度，讓她直呼「挺嚇人的」。她表示，原以為成年後近視度數會趨於穩定，沒想到仍持續惡化，還分享高度近視帶來的困擾，坦言「有時候眼睛看不清楚，耳朵也聽不見了」。

王楚然表示，去年近視度數約600度，今年複查時已飆升至700多度，打破自己對「成年後近視不會再加深」的認知。她認為，度數快速增加與自己平時側躺滑手機、關燈看螢幕等用眼習慣有關，笑說媽媽還曾吐槽她「要把手機吃了」。

她也分享高度近視帶來的不便，表示摘下眼鏡後視線一片模糊，「眼睛看不清，耳朵也聽不見了」，別人打招呼時常沒有反應。她說，700多度近視讓她不戴眼鏡時幾乎只能分辨男女，因此曾被誤會態度高冷或故意不理人。

為了上鏡效果，王楚然透露，自己刻意改掉近視者習慣瞇眼的動作，改以睜大眼睛面對鏡頭。不過，因長期配戴隱形眼鏡，加上患有嚴重乾眼症，眼睛乾澀時容易出現異常眼神，甚至曾被外界誤解是在「翻白眼」或擺臉色。她強調，那只是乾眼症造成的生理反應，並非刻意如此。

至於為何不做近視手術，王楚然說，她因童年觀看恐怖片「死神來了」（Final Destination，又譯「絕命終結站」）中誇張的手術場景留下心理陰影，且演員工作連軸轉，難以保證術後恢復期，更擔心加劇乾眼症影響眼神戲。

王楚然這波自曝倒是讓不少網友表示「狠狠共情了」，畢竟高度近視的苦，誰懂誰知道。同時也有粉絲提醒她注意用眼衛生，畢竟眼睛和耳朵，一個都不能少。

精華 FAQ

  • 她表示去年約600度，今年複查已升到700多度，一年內增加超過100度，讓她相當驚訝，也打破了她對成年後視力應該穩定的認知。

  • 王楚然認為與自己平時側躺滑手機、關燈看螢幕等不良用眼習慣有關，這些行為讓她的度數持續惡化，也被母親提醒要好好節制。

  • 她因小時候看恐怖片《死神來了》對手術場景留下陰影，加上演員工作難安排恢復期，且擔心術後可能加重乾眼症，影響上鏡與眼神表現。

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