我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

智商174打敗愛因斯坦？ 田曦薇新劇天才人設挨轟離譜

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
田曦薇飾演的女主角「林知夏」被設定智商高達174。(取材自微博)
田曦薇飾演的女主角「林知夏」被設定智商高達174。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新劇開播即因「四敗愛因斯坦」設定挨轟。
  • 重點二：劇中用智商174與愛因斯坦做誇張量化對比。
  • 重點三：觀眾批評人設浮誇，劇情也淪為戀愛線工具。

由當紅女星田曦薇搭檔胡一天主演的新劇「天才女友」，日前開播即引發熱議。該劇講述女主角「林知夏」憑藉驚人天賦在學術與生活中探索成長的故事，然而劇中一段將女主與科學家愛因斯坦進行量化對比、宣稱其「四敗愛因斯坦」誇張設定，卻在網路上掀起吐槽聲浪，甚至有人質問「編劇瘋了嗎」。

所謂「四敗愛因斯坦」，源自劇中旁白對女主角林知夏人設的極致鋪陳。旁白不僅宣稱林知夏智商高達174，壓制大眾認知中愛因斯坦的160至170；更列舉其神童履歷，包含10歲通讀「時間簡史」早於愛因斯坦13歲讀哲學、9歲立志做研究早於愛因斯坦17歲上大學，以及22歲博士畢業早於愛因斯坦21歲大學畢業。旁白最後甚至以「美貌如花」等用語，得出愛因斯坦在林知夏面前「一敗塗地」的結論。

這番硬碰硬的「拉踩」寫法隨即引發網友熱議與吐槽。多數網友認為，拿虛構偶像劇角色與真實科學家進行量化對比相當離譜，簡直是「用孫悟空72變輾壓愛因斯坦」、「為了捧女主，什麼都敢寫」，既缺乏對科學家應有的尊嚴與敬意，也顯得劇本創作的浮誇。

此外，更有觀眾針對劇情邏輯提出質疑，指出劇中雖頂著「物理天才」頭銜，卻出現基礎常識瑕疵，甚至在數學競賽劇情中讓智商174的女主因「個人能力太突出」而輸給男主角，讓天才人設瞬間流於為戀愛線服務的工具。

不過，面對外界質疑，部分劇迷護航表示，「天才女友」改編自網路小說，本身就帶有誇張的偶像劇色彩，觀眾不應以紀錄片般的嚴謹標準來苛求創作。同時，也有不少人讚賞田曦薇的演技與顏值，認為她將角色的靈動感呈現得非常自然。

雖然「四敗愛因斯坦」人設引發不小爭議，但「天才女友」目前在話題度與播放數據上皆表現亮眼，後續發展有待觀察。

精華 FAQ

  • 主因是劇中旁白把女主林知夏包裝成智商174、全面壓制愛因斯坦的天才，還以「四敗愛因斯坦」作誇張對比，讓不少觀眾覺得設定太離譜。

  • 劇中以智商、閱讀經歷、立志做研究與博士畢業年齡等項目逐項比較，最後甚至加上「美貌如花」等形容，得出林知夏全面勝過愛因斯坦的結論。

  • 不少觀眾指出劇中存在基礎常識瑕疵，且天才設定常被拿去服務戀愛線，讓高智商人設失去說服力；但也有人認為這本來就是改編自網文的偶像劇。

上一則

「蜘蛛人」不甩禁愛令 製片笑曝歷代都假戲真做：沒人聽我的

下一則

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

延伸閱讀

吳謹言產後首作更狠辣 網讚解壓：「乳腺俠」稱號又被翻出

吳謹言產後首作更狠辣 網讚解壓：「乳腺俠」稱號又被翻出
王楚然「這一秒」獲封「天選旗袍美人」 新劇卻因「這原因」挨轟

王楚然「這一秒」獲封「天選旗袍美人」 新劇卻因「這原因」挨轟
張凌赫新劇片頭AI生成沒誠意？ 劇方連夜用真人重拍

張凌赫新劇片頭AI生成沒誠意？ 劇方連夜用真人重拍

「醜衣服被房東丟」登熱搜… 白鹿新劇路透暴紅 網讚：愈素愈美

「醜衣服被房東丟」登熱搜… 白鹿新劇路透暴紅 網讚：愈素愈美

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透資料照)

「肯爺」愛妻穿透明連身衣現身夜店 近乎全裸網看傻

2026-07-29 23:49

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序