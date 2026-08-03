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周星馳帶隊「女足」二輪路演宣傳 張小斐缺席 網轟耍大牌

娛樂新聞組／綜合報導
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「功夫女足」首輪路演期間，張小斐曾全程參與多地活動。(取材自微博)
「功夫女足」首輪路演期間，張小斐曾全程參與多地活動。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周星馳帶隊第二輪路演，宣傳《功夫女足》持續升溫。
  • 重點二：張小斐因拍攝新劇《開盤》，全程缺席引發耍大牌質疑。
  • 重點三：劇組稱首輪由她主打宣傳，且她仍透過社群力挺電影。

周星馳執導、張小斐、迪麗熱巴、張藝興等人主演的電影「功夫女足」上映後票房一路長紅，目前累積票房已破21億元人民幣（約3.11億美元）。近期，劇組展開第二輪全國路演，周星馳親自率領迪麗熱巴、張藝興、蔡思貝等主創巡迴廣州、深圳等城市與觀眾互動，然而身為女主角之一的張小斐卻全程缺席，引發外界質疑。

「功夫女足」上映後票房表現亮眼，劇組為答謝影迷支持，臨時加開第二輪宣傳行程，由周星馳親自帶隊四處奔走。不過，在片中飾演女足隊長「雙雙」的張小斐始終未現身，讓不少網友質疑她對電影宣傳不上心，甚至批評她「耍大牌」。

隨著爭議延燒，有知情人士跳出回應，張小斐其實早在6月初便已投入正午陽光新劇「開盤」的拍攝，目前劇組正在廈門趕拍重要戲分，行程安排十分緊湊，被迫缺席第二輪路演。

事實上，「功夫女足」首輪路演期間，張小斐曾全程參與天津、長沙等地的宣傳活動，不僅與周星馳互動熱絡，面對觀眾詢問續集時也大方回應，展現良好合作默契。據悉，劇組原本就規畫由她負責首輪宣傳，第二輪則改由周星馳領軍，並安排迪麗熱巴、張藝興等主演分頭接力造勢，希望透過不同陣容持續維持電影熱度。

雖然未能親自到場，張小斐仍持續透過社群平台為電影宣傳。她先前出席北京公開活動時，也主動分享拍攝「功夫女足」的心得，坦言非常喜歡自己飾演的「雙雙」，角色一路成長蛻變正是吸引她接演的重要原因，並感謝觀眾的支持。電影票房突破16億元人民幣時，她還曬出周星馳親筆簽名的10號球衣，上頭寫著「You are my best」，被外界視為兩人合作愉快的最佳證明，也間接打破了網上關於雙方不和的猜測。

精華 FAQ

  • 第二輪路演由周星馳親自帶隊，並與迪麗熱巴、張藝興、蔡思貝等主創巡迴宣傳，行程涵蓋廣州、深圳等城市，持續為電影升溫造勢。

  • 知情人士稱她6月初已投入正午陽光新劇《開盤》拍攝，且在廈門趕戲行程緊湊，因此無法參加第二輪路演；但網友因她未現身而質疑她宣傳不上心、甚至耍大牌。

  • 她曾全程參與首輪天津、長沙等地宣傳，與周星馳互動自然；此外她也持續在社群發聲支持電影，並曬出周星馳簽名球衣，顯示雙方合作愉快，外界不和傳聞因此被淡化。

周星馳 迪麗熱巴

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