張小斐缺席「女足」路演挨轟耍大牌… 周星馳親筆一句話破不和傳聞

「功夫女足」首輪路演期間，張小斐曾全程參與多地活動。(取材自微博)

由周星馳 執導、張小斐、迪麗熱巴 、張藝興等人主演的電影「功夫女足」上映後票房一路長紅，目前累積票房已破21億元人民幣。近期，劇組展開第二輪全國路演，周星馳親自率領迪麗熱巴、張藝興、蔡思貝等主創巡迴廣州、深圳等城市與觀眾互動，然而身為女主角之一的張小斐卻全程缺席，引發外界質疑。

「功夫女足」上映後票房表現亮眼，劇組為答謝影迷支持，臨時加開第二輪宣傳行程，由周星馳親自帶隊四處奔走。不過，在片中飾演女足隊長「雙雙」的張小斐始終未現身，讓不少網友質疑她對電影宣傳不上心，甚至批評她「耍大牌」。

隨著爭議延燒，有知情人士跳出回應，張小斐其實早在6月初便已投入正午陽光新劇「開盤」的拍攝，目前劇組正在廈門趕拍重要戲分，行程安排十分緊湊，被迫缺席第二輪路演。

事實上，「功夫女足」首輪路演期間，張小斐曾全程參與天津、長沙等地的宣傳活動，不僅與周星馳互動熱絡，面對觀眾詢問續集時也大方回應，展現良好合作默契。據悉，劇組原本就規劃由她負責首輪宣傳，第二輪則改由周星馳領軍，並安排迪麗熱巴、張藝興等主演分頭接力造勢，希望透過不同陣容持續維持電影熱度。

雖然未能親自到場，張小斐仍持續透過社群平台為電影宣傳。她先前出席北京公開活動時，也主動分享拍攝「功夫女足」的心得，坦言非常喜歡自己飾演的「雙雙」，角色一路成長蛻變正是吸引她接演的重要原因，並感謝觀眾的支持。電影票房突破16億元人民幣時，她還曬出周星馳親筆簽名的10號球衣，上頭寫著「You are my best」，被外界視為兩人合作愉快的最佳證明，也間接打破了網上關於雙方不和的猜測。