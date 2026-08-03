校園學長形象毀了？ 32歲胡一天再穿高中生校服 網笑像教導主任

32歲的胡一天挑戰高一學生扮相，遭觀眾吐槽「違和感拉滿」。(取材自微博)

由胡一天、田曦薇主演的新劇「天才女友」近日開播，沒想到飾演男主角「江逾白」的胡一天，卻因為以32歲年齡挑戰16歲高一學生，遭不少觀眾吐槽「違和感拉滿」，相關話題迅速登上熱搜。

胡一天2017年曾憑藉「致我們單純的小美好」中的「江辰」一角走紅，當時清瘦乾淨的校園學長形象深植人心，成為不少人心中的校園劇男主標竿。

時隔9年，現年32歲的他再次穿上高中校服，許多網友指出其臉部輪廓顯得成熟硬朗、眼神帶著成年人的疲態，與高中生應有的青澀靈動相去甚遠。更有不少觀眾調侃，穿著校服的他看起來更像「巡視班級的教導主任」或「復讀多年的學生」，直呼當年的校園劇濾鏡「瞬間碎了一地」。

面對質疑，也有部分部分網友認為，該劇時間線橫跨高中至成年職場等多個階段，由同一位演員貫穿全劇能保持角色的連貫性；且胡一天身材高挑挺拔，整體氣質依然符合「學霸」人設，後期進入職場戲分後將會更加貼合。此外，他與女主角田曦薇之間的CP感與劇情設定，也挽回了一部分觀眾的觀感。

其實，演員「超齡」挑戰青春學生的例子在影視圈並不罕見。過去如張魯一在「大秦賦」中以40歲之姿飾演13歲少年嬴政，或是周迅 在「如懿傳」挑戰15歲少女青櫻，都曾因年齡跨度過大引發質疑。