沒有愛情戲照圈粉… 藍盈瑩打破軍旅劇套路 演繹知識型女兵成亮點

藍盈瑩在劇中飾演軍事通信工程博士，被觀眾封為「軍事通信最強大腦」。(取材自微博)

由歐豪、藍盈瑩主演的軍旅劇「兵自風中來」正在熱播。該劇以新時代科技強軍為背景，聚焦青年軍人的成長歷程，不僅呈現現代化軍事演訓與資訊化作戰，也打破過去軍旅劇的角色框架。其中，藍盈瑩飾演的軍事通信工程博士梁虹，憑藉專業、理性且獨立的形象，被觀眾封為「軍事通信最強大腦」。

揚子晚報報導，「兵自風中來」圍繞一群青年軍人在軍營中歷經磨練、共同成長的故事展開。歐豪飾演的郭子劍擁有敏銳的實戰嗅覺，敢衝敢拚；藍盈瑩飾演的梁虹則是軍事通信工程博士，也是基地導調參謀與御風營首席參謀，擅長數據分析、電子對抗及資訊組網，以科技思維建構現代戰場。兩人理念截然不同，初期因作戰思維頻頻碰撞，甚至互看不順眼，但在一次次演習與任務中逐漸建立信任，最終成為彼此最可靠的戰友。

不同於傳統軍旅劇常將女性角色定位於感情線，「兵自風中來」讓梁虹擁有完整的職業成長軌跡。她不僅是部隊中的技術核心，更肩負科技強軍的重要任務，透過專業知識支援前線作戰，展現新時代知識型女軍人的形象。劇中，她從一開始凡事依賴理論、對自己充滿信心的「學霸」，到擔任首席參謀後，因缺乏基層實戰經驗而屢遭挫折，逐步學會傾聽、承認不足，在一次次失敗中完成蛻變，也讓角色更具層次。

藍盈瑩接受專訪時表示，為了詮釋梁虹，她在演出前做了大量準備，包括熟悉軍事通信專業術語、了解資訊化作戰流程，並接受軍人體態與裝備操作訓練，希望讓角色更具真實感。她透露，拍攝海上救援的大場面時，深刻感受到軍人的使命感，也更加理解角色肩負的責任。

在表演上，藍盈瑩刻意採取「收著演」的方式，避免過度張揚。她認為，真正的軍人氣質來自沉穩、擔當與專業，因此透過眼神、肢體與說話節奏的細微變化，呈現梁虹從意氣風發到成熟內斂的成長歷程。她形容，梁虹最大的改變並非能力提升，而是學會「認錯」，懂得將挫折化為前進的動力。

值得一提的是，劇中梁虹與郭子劍雖是男女主角，卻沒有傳統偶像劇式的感情發展。兩人最重要的互動始終圍繞著演習推演、戰術討論與共同完成任務，建立的是建立在專業與信任上的戰友情誼。藍盈瑩認為，梁虹與郭子劍之間是一種「頂峰相見」的尊重，彼此互相成就，而非愛情關係。

除了歐豪、藍盈瑩外，該劇還集結劉奕君、侯勇、李幼斌、丁勇岱等多位實力派演員同台飆戲，為作品增添厚重質感。藍盈瑩坦言，能與這些資深演員合作獲益良多，也更加體會「真實」才是最有力量的表演方式。