張柏芝長子19歲了 帥兒一句「我愛妳」逼哭全網 超高顏值複製謝霆鋒

張柏芝為為長子Lucas（謝振軒）歡慶19歲生日。（取材自微博）

香港 女星張柏芝 日在社群平台分享影片，為長子Lucas（謝振軒）歡慶19歲生日。影片中，Lucas一句「我想抱抱妳，因為我愛妳」，讓張柏芝當場露出幸福笑容，母子深情相擁的畫面曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人感嘆，當年那個小小年紀就懂得保護媽媽的孩子，如今已長成高大帥氣的大男孩。

張柏芝在貼文中寫下「Happy birthday my boy!」，並分享母子慶生過程。畫面可見，兩人低調到餐廳用餐，沒有豪華排場，而是以簡單溫馨的方式度過生日。Lucas席間突然起身表示：「我想抱抱妳，因為我愛妳。」隨後主動給媽媽一個大大的擁抱，真摯告白讓不少網友直呼感動。

影片中，張柏芝全程戴著鴨舌帽與口罩低調入鏡，刻意將焦點留給兒子，也未讓Lucas的正面近照完整曝光，依舊相當重視孩子的隱私。不少人也感嘆時間飛逝，昔日的小男孩如今已蛻變成身高超過180公分的陽光少年。

Lucas（謝振軒）外型帥氣。（取材自微博）

Lucas不曾公開露面，但每次被網友拍到的曝光照都因高挑身材和帥氣外型引發討論。外界普遍認為，他遺傳了父母的優良基因，不僅眉眼神似爸爸謝霆鋒 ，臉型也帶有張柏芝的神韻，因此被不少網友封為「復刻版謝霆鋒」。

Lucas今年初前往澳洲留學，在獲得雪梨大學及澳洲音樂學院錄取資格後，最終選擇攻讀現代音樂製作與流行音樂表演，並憑藉作品集獲得2萬澳元獎學金，朝音樂領域持續發展。