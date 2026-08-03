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徐克寫歌送別施南生 林青霞稱「永是家人」周潤發梁朝偉也出席追思會

香港新聞組／香港3日電
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施南生女士的「南生安歌ENCORE NANSUN」追思會2日在香港舉行。（圖／電...
施南生女士的「南生安歌ENCORE NANSUN」追思會2日在香港舉行。（圖／電影工作室提供）

香港資深電影人施南生追思會2日在灣仔君悅酒店舉行，以「南生安歌 ENCORE NANSUN」為主題，包括周潤發、梁朝偉在內近百位兩岸三地影壇人士到場送別。前夫、導演徐克除了製作紀念影片回顧施南生生平，還寫一首歌「從未離開過」獻給施南生，林青霞則透露，施南生生命最後時光一直有親友陪伴，在眾人關愛中安詳離世。

徐克(右起)、前妻施南生2025年獲得終身成就獎，好友林青霞開心分享喜悅。(圖／...
徐克(右起)、前妻施南生2025年獲得終身成就獎，好友林青霞開心分享喜悅。(圖／香港金像獎提供)

據聯合報、文匯報報導，施南生上月13日逝世，享壽75歲。追思會2日上午舉行，現場以紫、白、粉色花卉布置，遺照採用施南生黑白微笑照片，象徵她對華語電影的貢獻將透過作品延續。徐克特別製作一段回顧施南生生活點滴的影片於會上播放，與親友共同向她作最後致敬。

導演徐克寫歌送別前妻。（圖／電影工作室提供）
導演徐克寫歌送別前妻。（圖／電影工作室提供）

追思會吸引大批影壇人士出席，包括林青霞、徐克、周潤發夫婦、梁朝偉與劉嘉玲夫婦、張艾嘉、甄子丹夫婦、譚詠麟、曾志偉、李冰冰、桂綸鎂、蔡康永等人；洪金寶坐輪椅、余安安拄枴杖到場致意。現場亦擺放許冠文、許冠傑、劉德華、張柏芝、楊千嬅等人致送的花圈。

與施南生相識多年的演員林青霞身穿黑衣、戴上墨鏡低調現身，在親友陪同下步入會場，神情沉重，送別這位多年摯友。

林青霞（圖）和施南生認識超過40年，哀痛送別好友。（圖／電影工作室提供）
林青霞（圖）和施南生認識超過40年，哀痛送別好友。（圖／電影工作室提供）

追思會結束後，林青霞接受媒體訪問表示：「施南生是一個了不起的電影人，她對香港電影的貢獻和她的為人，一本書都寫不完。她對朋友也是了不得的好，她掏心掏肺地對待朋友。」她並透露，在施南生住院期間，「我和徐克每天24小時輪流守候。最後，她是在愛的包圍下安詳地離開我們。」她又說，看到來自世界各地的好友前來致意，「我覺得非常地感激和感動」。

導演徐克感謝多位好友協助籌辦追思會，並特別感謝音樂人羅大佑、伍佰及盧冠廷為電子紀念冊創作歌曲。他表示：「我將音樂及歌詞全部放在紀念冊上，希望盡快有人能唱出這些歌，讓大家聽到。」他並代表施南生及其家人，感謝外界及媒體長期關心。林青霞隨後補充：「我們都是她的家人。我跟施南生一起44年，徐克則50年，我們永遠都是家人。」

電子紀念冊收錄施南生不同時期照片及眾多電影人撰寫的追思文章，其中導演許鞍華以畫作悼念摯友，歌手林子祥則將1983年創作的「巴黎街頭」歌詞贈予故人，作最後告別。

精華 FAQ

  • 追思會於2日在灣仔君悅酒店舉行，以「南生安歌 ENCORE NANSUN」為主題，現場以紫、白、粉色花卉布置，並以施南生的黑白微笑遺照悼念她。

  • 包括林青霞、徐克、周潤發夫婦、梁朝偉與劉嘉玲夫婦、張艾嘉、甄子丹夫婦等近百人到場，洪金寶、余安安等也現身，規模顯示施南生在影壇人脈與影響力極深。

  • 徐克製作回顧影片，並寫歌〈從未離開過〉獻給施南生，也感謝多位友人協助；林青霞則表示她在住院時與徐克24小時輪流守候，強調兩人與施南生永遠都是家人。

林青霞 香港 周潤發

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