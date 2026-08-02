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30年後世紀同框掀回憶殺 周星馳一眼認出釋小龍脫口4字

記者陳穎／即時報導
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釋小龍和周星馳時隔30年再度見面。（取材自微博）
釋小龍和周星馳時隔30年再度見面。（取材自微博）

香港喜劇天王周星馳執導的新片「功夫女足」在中國累積票房突破21億元人民幣（約3.1億美元）。功夫童星出身的釋小龍，則分享去年特地前往片場探班的影片。這也是他和周星馳繼1995年電影「回魂夜」後，時隔30年再度同框，引發不少影迷回憶殺。

釋小龍與周星馳的淵源可追溯至1995年。當時年僅7歲的釋小龍已憑藉功夫童星身分紅遍華語圈，曾前往「回魂夜」片場探班，並與周星馳留下合照，那也是兩人過去唯一公開曝光的交集。

釋小龍小時候相當可愛。（取材自微博）
釋小龍小時候相當可愛。（取材自微博）

近日釋小龍因好友、擔任「功夫女足」動作指導的秦鵬飛邀請，專程前往劇組探班。根據官方釋出的影片，周星馳一見到釋小龍便立刻認出對方，還脫口說出「回魂夜」，兩人隨即握手寒暄、相視而笑，30年後再度重逢的畫面，也讓不少網友直呼充滿回憶。

由於探班畫面曝光後，引發外界猜測釋小龍將加入演出，甚至傳出他將零片酬參演、擔任動作指導等消息，不過官方影片已證實，釋小龍此次只是以好友身分探班，並未參與電影拍攝。

不少影迷也好奇，擁有深厚武術底子的釋小龍，為何始終沒有出現在周星馳電影中。外界分析，周星馳作品向來偏好塑造平凡小人物逆襲成功的角色，講究角色與能力之間的反差感；而釋小龍從小建立的功夫高手形象早已深植人心，觀眾一眼就知道他身手不凡，反而少了角色成長與反轉帶來的驚喜，或許也是雙方始終未正式合作的原因之一。

釋小龍已從當年的功夫童星蛻變為演員及動作導演，並成立自己的動作團隊；周星馳則逐漸退居幕後，專注於電影創作與導演工作，選角也始終以角色適配度為優先，不因名氣、資歷或交情而妥協。儘管這次未能在「功夫女足」正式合作，兩人暌違30年再度同框，仍讓不少影迷期待未來有機會看到這對功夫世代攜手合作。

精華 FAQ

  • 釋小龍是受好友、該片動作指導秦鵬飛邀請前往劇組探班，並非正式參演。周星馳一眼認出他，還脫口說出「回魂夜」，讓兩人相隔30年後再次公開同框。

  • 因為兩人上一次公開交集要追溯到1995年《回魂夜》片場，當時釋小龍才7歲。30年後再見，畫面勾起不少影迷對周星馳與童星時代的集體記憶。

  • 官方影片已證實釋小龍只是以好友身分探班，沒有參與拍攝。外界先前流傳的零片酬演出、擔任動作指導等說法，也因此被證明並不屬實。

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