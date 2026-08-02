我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

吳謹言拍牢獄戲遭丟真蛇 于正回應「她習慣了」再惹議

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳謹言的牢獄戲被丟了一條活體蛇。（取材自微博）
吳謹言的牢獄戲被丟了一條活體蛇。（取材自微博）

中國女星吳謹言拍攝新劇「御廷謠」一段幕後花絮近日在網路流傳，畫面中劇組人員將一條活體蛇丟到她身上，讓她當場嚇得尖叫、身體僵硬。花絮曝光後，「吳謹言新劇扔真蛇」登上微博熱搜，製作人于正一句「她習慣了」，更引發外界熱烈討論。

綜合媒體報導，流出的拍攝花絮來自「御廷謠」一場牢獄戲。影片可見，劇組直接將一條活體、據稱無毒的蛇往吳謹言身上丟，她因受到驚嚇本能尖叫，但在調整情緒後仍堅持完成拍攝。

影片曝光後，引發網友兩極反應。有人稱讚吳謹言敬業，認為她為了角色全力投入；也有不少人質疑劇組拍攝方式是否妥當，認為即使追求真實效果，也應兼顧演員的身心安全。

爭議進一步升高，起因於製作人于正在社群平台回覆網友質疑時表示：「她習慣了，當年『皓鑭傳』蜘蛛不比這個嚇人。」這番言論被不少網友認為過於輕描淡寫，質疑不應將演員面對恐懼的過程視為理所當然。

隨著討論持續延燒，于正隨後再發表長文，盛讚吳謹言拍戲「百折不撓」，並以她過往代表角色稱讚她的敬業精神，同時也為「御廷謠」宣傳。不過，外界仍持續聚焦於他先前「她習慣了」的說法。

精華 FAQ

  • 流出花絮顯示，劇組在拍攝牢獄戲時直接把一條活體蛇丟到吳謹言身上，讓她當場驚叫並僵住，但她調整情緒後仍完成拍攝。

  • 部分網友認為吳謹言非常敬業，願意克服恐懼完成演出；也有人批評劇組做法不妥，主張即使追求真實效果，也應優先保障演員身心安全。

  • 于正回覆質疑時說「她習慣了，當年『皓鑭傳』蜘蛛不比這個嚇人」，被認為輕描淡寫、把演員受驚視為理所當然，之後他又發文稱讚吳謹言敬業。

微博

上一則

亞莉安娜新MV「瘦到見骨」 網憂患厭食症 主持人馬侃：快幫幫她

延伸閱讀

吳謹言產後首作更狠辣 網讚解壓：「乳腺俠」稱號又被翻出

吳謹言產後首作更狠辣 網讚解壓：「乳腺俠」稱號又被翻出
「最美丫鬟」致敬前輩… 艾米談合作吳謹言：被她敬業態度感動

「最美丫鬟」致敬前輩… 艾米談合作吳謹言：被她敬業態度感動
新劇花絮曝高難度打戲…「肖戰的腰還好嗎」登熱搜 結局讓人鬆了口氣

新劇花絮曝高難度打戲…「肖戰的腰還好嗎」登熱搜 結局讓人鬆了口氣
楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
任嘉倫在「錦衣之下」中飾演錦衣衛指揮使陸繹，深得觀眾喜愛。(取材自微博)

「錦衣之下」陸大人回來了… 任嘉倫傳再演錦衣衛 這次專門「抄家」

2026-07-29 08:00

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金