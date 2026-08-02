吳謹言拍牢獄戲遭丟真蛇 于正回應「她習慣了」再惹議

吳謹言的牢獄戲被丟了一條活體蛇。（取材自微博）

中國女星吳謹言拍攝新劇「御廷謠」一段幕後花絮近日在網路流傳，畫面中劇組人員將一條活體蛇丟到她身上，讓她當場嚇得尖叫、身體僵硬。花絮曝光後，「吳謹言新劇扔真蛇」登上微博 熱搜，製作人于正一句「她習慣了」，更引發外界熱烈討論。

綜合媒體報導，流出的拍攝花絮來自「御廷謠」一場牢獄戲。影片可見，劇組直接將一條活體、據稱無毒的蛇往吳謹言身上丟，她因受到驚嚇本能尖叫，但在調整情緒後仍堅持完成拍攝。

影片曝光後，引發網友兩極反應。有人稱讚吳謹言敬業，認為她為了角色全力投入；也有不少人質疑劇組拍攝方式是否妥當，認為即使追求真實效果，也應兼顧演員的身心安全。

爭議進一步升高，起因於製作人于正在社群平台回覆網友質疑時表示：「她習慣了，當年『皓鑭傳』蜘蛛不比這個嚇人。」這番言論被不少網友認為過於輕描淡寫，質疑不應將演員面對恐懼的過程視為理所當然。

隨著討論持續延燒，于正隨後再發表長文，盛讚吳謹言拍戲「百折不撓」，並以她過往代表角色稱讚她的敬業精神，同時也為「御廷謠」宣傳。不過，外界仍持續聚焦於他先前「她習慣了」的說法。